Çizgili Parçalar Nasıl Kombinlenir?
Herkese yeniden merhabaaaa. Bu hafta tüm sezonu etkisi altına alan, hangi mağazaya veya hangi vitrine başınızı çevirseniz çevirin karşınıza çıkan çizgili parçalardan ve onları nasıl kombinleyebileceğinizden bahsedeceğim. Ben de kendimi konuya kaptırabilmek için bir haftadır çizgili giyiyorum. Veeee artık yazmaya hazırım. Siz de hazırsanız başlıyorum.
Dikey ya da yatay, kalın ya da ince… Renk blokları şeklinde ya da maskülen tavırda… 2017 İlkbahar-Yaz ve Resort koleksiyonlarında çizgiler, farklı farklı onlarca yüzü olduğunu gösterdi.
Çizgilerin giysilerde kullanımı çok daha eskiye dayansa da klasik Breton çizgilerin yakın geçmişe uzanan bir hikayesi var. 1800’lü yılların sonunda Fransa, denize düşen askerlerinin kolay bulunabilmesi için Breton çizgili üniformaları üretti. Fransız devlet adamı Napolyon’un 21 zaferi onuruna 21 çizgiden oluşan bu lacivert-beyaz çizgili üstleri giyen Fransız denizciler, Fransa kıyılarına yaptığı bir gezi sırasında Coco Chanel’e ilham verdi. Chanel atölyesine döndüğünde çizgili desen üzerinde çalıştı ve bu deseni 1917 Nautical koleksiyonu ile moda radarına soktu.
Çizgili desenin en iyi eşlikçilerinden olan denim, bu deseni kullanmaya yeni başlayacak olanlar için iyi bir başlangıç noktası oluşturuyor. Çabasız ama bir o kadar da cool duran bu görüntü yıllar geçse de eskimeyeceklerden. Siyah, lacivert, mavi, kırmızı… Aklınıza gelebilecek tüm renklerin ve renk tonlarının çizgilerini, gönül rahatlığı ile denimle eşleştirip kullanabilirsiniz.
“Mom jeans’e en çok yakışan ceket ne?” diye sorsalar hiç düşünmeden “oversize denim ceket” derim. Akıl almaz “Friends” sevdamdan mıdır bilinmez, 90’ların favori pantolonu, yine o yılların salaş, büyük kesimli ceketleri ile kullanıldığında beni çok mutlu ediyor. Görünümü tamamlayacak olan kırmızı çizgiler ve yine 80’li 90’lı yılların ayakkabısı olan Nike Cortez’ler, kusursuz bir sokak stili oluşturmanıza yardım edecektir.
Çizgili Tişört: ZARA 39,95 TL
Mom Fit Jean: BERSHKA 89,95 TL
Denim Ceket: BERSHKA 109,95 TL
Çizgili Çoraplar: BERSHKA 29,95 TL
Ayakkabı: NIKE CORTEZ
Buradaki trençkot yazısında da camel rengine çizgili desenin ne kadar yakıştığından bahsetmiştim. Hani olur ya 2050 yılı gelir ve bu yazıyı okuyan birileri olur. Onlara da şunu söyleyebilirim. “Evet bu ikili, belli bir zaman dilimine hapsolamaz. Yıl 2050 de olsa huzur içinde giyebilirsiniz.”
Camel Trençkot: H&M 299,00 TL
Çizgili Tişört: PULL&BEAR 19,95 TL
Ayakkabı: VANS
Siyah Mom Fit Jean: PULL&BEAR 99,95 TL
Akıllar birden 2050’de “Ben nerede olacağım?” sorusuna kaydıysa şimdilik 2017’ye geri gelin. Çünkü daha yeni başlıyoruz. Camel, sadece siyah-beyaz ya da mavi-beyaz çizgililerin yardımcı oyuncusu değil. Bu renk, en az onlara yakıştığı kadar kırmızı-beyaz çizgili desene de yakışıyor.
Kırmızı Çizgili Gömlek: ZARA 89,95 TL
Culotte Pantolon: ZARA 119,95 TL
Gözlük: ZARA 89,95 TL
Çanta: MANGO 139,99 TL
Ayakkabı: PULL&BEAR 129,95 TL
Siyah beyaz çizgililerin güzelliğini ön plana çıkaran bir diğer renk ise haki. Militer izler taşıyan haki renkli gömleklerinizin veya parkalarınızın içine bu çizgili deseni giyerek görünümünüzü zenginleştirebilirsiniz.
Sezonun en sık rastlananı ise kuşkusuz mavi çizgili desenler. Kimi zaman erkek gömleklerini, kimi zaman pijamaları, kimi zamansa marin bir stili referans alan mavi ve lacivert çizgililerin kullanım alanı diğer çizgililer kadar geniş.
Beyaz, siyah, camel renkleri ve denim kumaş, mavi çizgili desenin de en risksiz ekürilerinden.
Hanım hanımcık volanlı bir eteği, maskülen tavrı olan bu çizgili gömlekler ile kadınsı kulvarından çıkarabilirsiniz. Marin şeritli kolye ile de desen üstü desene küçük de olsa giriş yapmanız mümkün.
Çizgili deseni sadece düz renkli parçalarla bir araya getirmek zorunda değilsiniz. Çizgileri; çizgilerle, geometrik ya da floral desenlerle eşleştirebilirsiniz. Ama farklı referanslı desenleri karıştırmak başlı başına bir konu olduğu için bu yazıda ona girmeyeceğim.
İnci Detaylı Çizgili Gömlek: ZARA 99,95 TL
Pareo Stili Beyaz Etek: MASSIMO DUTTI 329,00 TL
Kolye: MANGO 89,99 TL
Kırmızı Stiletto: 470 €
Pareo Stili Beyaz Etek: MASSIMO DUTTI 329,00 TL
Kolye: MANGO 89,99 TL
Kırmızı Stiletto: 470 €
Her renk tonunda ayrı güzel olan bu deseni sadece klasikleşen renklerde değil sıra dışı tonlarda kullanmayı da deneyebilirsiniz.
Moda evlerinin öne çıkan parçalarına gelirsek Balenciaga bu sezon çok sevilen çizgili çantalarını tekrar devreye soktu. Bir insanın içine girebileceği kadar büyük olan bu çantalar, 2017 İlkbahar-Yaz sezonunda global sokak stili markaları için de ilham kaynağı oldu.
Mango, bu sezon bir parça önceye giderek Balenciaga’nın 2016 Kış koleksiyonundaki Bazar Shopping Bag’den esinlendiği çantalar üretti. Firma, kışın sokak stillerinde bol bol karşımıza çıkan bu çantaları yeniden yorumlayarak ulaşılabilir fiyatlarla müşterilerine sundu.
Çanta: MANGO 239,99 TL
Ayakkabı: ZARA 179,95 TL
Gömlek: ZARA 129,95 TL
Culotte Pantolon: ZARA 129,95 TL
Ayakkabı: ZARA 179,95 TL
Gömlek: ZARA 129,95 TL
Culotte Pantolon: ZARA 129,95 TL
Ve son olarak Chanel’den miras kalan denizci çizgiler, her sene olduğu gibi bu sene de mayo ve bikini trendlerinde yerini aldı. Sokakta yürüdüğünüz kıyafetlerinizle denize giriyormuş gibi görünmemek için spor çizgileri ve marin referansları olan mayo modellerini tercih edebilirsiniz.
Çizgili Tesettür Mayosu: HAŞEMA 209,00 TL
Bu haftalık da bu kadar... Umarım dolaptaki çizgili parçaları tekrar gözden geçireceğiniz ve yeniden yorumlayacağınız güzel bir hafta olur. Yazmamı istediğiniz konuları yorum bölümüne yazabilir, bir sonraki yazının konusunu belirmemde bana yardımcı olabilirsiniz…
Haftaya Pazartesi görüşmek üzere.. Sevgiler..
Hazırlayan: @birsevde
Benzer Haberler
Haftanın Instagram StilleriHellööööö. Yepyeni bir yazıyla daha karşınızdayım. İftarınızı y..
Minimalist Bahar80’li yılların abartılı maksimalist tavrından sonra 90’lı yılla..
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar (7)
yaren günay
10:46, 07 Haziran 2017 Çarşamba
10:46, 07 Haziran 2017 Çarşamba
çok beğendim, hemen alışverişe! :)
yagmur
09:28, 07 Haziran 2017 Çarşamba
09:28, 07 Haziran 2017 Çarşamba
Yazi superdi.bekledigim yaziysa evet klise olacak ama biktik artik nette ayni cumleleri duymaktan,hangi vucut ne giymeli hangisi cisss: ) ben bu yaziyi bir armut bayani olarak bekliyorum ve gercekten nette okuduklarimizdan daha fazlasini bulacagima eminim
Ferhan özcan
04:47, 07 Haziran 2017 Çarşamba
04:47, 07 Haziran 2017 Çarşamba
Siyah olanı 💖ben Mavi olanı 💖💖💖ben
Yağmur
03:51, 07 Haziran 2017 Çarşamba
03:51, 07 Haziran 2017 Çarşamba
👍😊
Nur çetinkaya
01:50, 07 Haziran 2017 Çarşamba
01:50, 07 Haziran 2017 Çarşamba
💕💕💕
Birgül
23:14, 06 Haziran 2017 Salı
23:14, 06 Haziran 2017 Salı
Feminen stil hakkında bir yazı görsek çok mutlu oluruuuzzz 😏😏
Büşra
22:51, 06 Haziran 2017 Salı
22:51, 06 Haziran 2017 Salı
Çizgiler ilk bahardan beri favorilerimiz arasında