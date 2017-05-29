Çizgili Parçalar Nasıl Kombinlenir?

Herkese yeniden merhabaaaa. Bu hafta tüm sezonu etkisi altına alan, hangi mağazaya veya hangi vitrine başınızı çevirseniz çevirin karşınıza çıkan çizgili parçalardan ve onları nasıl kombinleyebileceğinizden bahsedeceğim. Ben de kendimi konuya kaptırabilmek için bir haftadır çizgili giyiyorum. Veeee artık yazmaya hazırım. Siz de hazırsanız başlıyorum.





Çizgili Tişört: ZARA 39,95 TL

Mom Fit Jean: BERSHKA 89,95 TL

Denim Ceket: BERSHKA 109,95 TL

Çizgili Çoraplar: BERSHKA 29,95 TL

Ayakkabı: NIKE CORTEZ



Camel Trençkot: H&M 299,00 TL

Çizgili Tişört: PULL&BEAR 19,95 TL

Ayakkabı: VANS

Siyah Mom Fit Jean: PULL&BEAR 99,95 TL





Kırmızı Çizgili Gömlek: ZARA 89,95 TL

Culotte Pantolon: ZARA 119,95 TL

Gözlük: ZARA 89,95 TL

Çanta: MANGO 139,99 TL

Ayakkabı: PULL&BEAR 129,95 TL



Siyah beyaz çizgililerin güzelliğini ön plana çıkaran bir diğer renk ise haki. Militer izler taşıyan haki renkli gömleklerinizin veya parkalarınızın içine bu çizgili deseni giyerek görünümünüzü zenginleştirebilirsiniz.

İnci Detaylı Çizgili Gömlek: ZARA 99,95 TL

Pareo Stili Beyaz Etek: MASSIMO DUTTI 329,00 TL

Kolye: MANGO 89,99 TL

Kırmızı Stiletto: 470 €

Çanta: MANGO 239,99 TL

Ayakkabı: ZARA 179,95 TL

Gömlek: ZARA 129,95 TL

Culotte Pantolon: ZARA 129,95 TL



Çizgili Tesettür Mayosu: HAŞEMA 209,00 TL