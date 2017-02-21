CNR Kitap Fuarı 24 Şubat’ta Başlıyor!

“15 Temmuz” temasıyla gerçekleştirilecek olan fuarda, binin üzerinde kültürel etkinlik de düzenlenecek.

Pozitif Fuarcılık ve Basın Yayın Birliği iş birliğinde gerçekleşecek olan fuar, 19 ülkeden 300 yayınevinin katılımı ile organize edilecek.



Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul Büyük Şehir Belediyesi ve KOSGEB tarafından desteklenen etkinlikte; fuar boyunca konferans, kitap tanıtımı, imza günleri, söyleşiler, çocuk etkinlikleri ve dinletiler yapılacak. Duruşuyla dikkatleri çeken karikatürist Hasan Aycın ise bu yıl CNR Kitap Fuarı’nın onur konuğu olacak. Fuarda ayrıca "15 Temmuz Fotoğraf Sergisi" de gelenlerin beğenisine sunulacak.



25 bin metrekare alanda organize edilecek olan CNR Kitap Fuarı’na bu yıl 400 binin üzerinde ziyaretçinin gelmesi bekleniyor.

