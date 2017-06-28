Çocuk Tiyatro Festivali’ne Hazır mısınız?

Kadıköy Belediyesi’nin senelerdir düzenlediği bu festival, hem çocukları sanatla bir araya getiriyor hem de muhteşem bir yaz akşamı etkinliği sunuyor. 7-21 Temmuz tarihleri arasında açık havada tiyatro izleme keyfini yaşayacak çocuklar için festival, ücretsiz olarak düzenleniyor. Her akşam farklı bir oyunun sahneleneceği festivalde, uzun sıraların olmaması için bu yıl davetiye sistemine geçildi. İlgilenenler davetiyelerini, Açık Hava Tiyatro gişesinden ve Kadıköy Belediyesi Kültür Merkezleri’nden temin edebilecek.



Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro’da sahnelenecek olan oyunların programı ise şöyle:



7 Temmuz: ‘’Bir Okyanus Masalı Denizkızı Müzikali’’

8 Temmuz: “Grimm Kardeşler”

9 Temmuz: “ Karlar Kraliçesi Müzikali”

10 Temmuz: “Oturan Boğa”

11 Temmuz: “Leonardo Da Vinci ile Müzede Bir Gün”

12 Temmuz: “Fısıltı Odası”

13 Temmuz: “Alaaddin ve Bez Bebek”

14 Temmuz: “Bilge Aşçı ve Çınar’ın Hikayesi”

15 Temmuz: “Bal Arısı”

16 Temmuz: “İnci Krallığı Müzikali”

17 Temmuz: “Mikrop ile Köpük”

18 Temmuz: “Hansel ve Gretel Kara Ormanda”

19 Temmuz: “Oyunbazlar İstanbul’da”

20 Temmuz: “Rapunzel ile Beyaz Atlı Prensi”

21 Temmuz: “Işıklı Ayakkabılar”