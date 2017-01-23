Çocuklara Diş Fırçalama Alışkanlığının Kazandırılması

Peki, diş sağlığı için oldukça önemli olan diş fırçalama alışkanlığını küçük yaşlarda çocuklarınıza nasıl kazandırabilirsiz? Bebeğinizi diş fırçalama ile ne zaman tanıştırmalısınız? Bebeğiniz için nasıl bir diş macunu ve diş fırçası kullanmalısınız? İşte tüm bu soruların yanıtlarını işin uzmanlarından sizin için derledik...



Çürük dişler hepimizin her yaşta korkulu rüyası. Kimi ağrısından kimi ise diş doktoru korkusundan çürük diş yüzünden kâbus dolu günler geçirebilir. Çürük nedenlerinin en başında ise mikroorganizma yani bakteriler bulunur. Mikroorganizma dediğimiz dişe zararlı bakterilerin, doğumdan itibaren ağız ortamında var olmaya başladığı düşünürsek küçük yaşta diş fırçalama alışkanlığının önemini bir kez daha anlayabiliriz.



Peki, Bebeğinizin Dişlerini Nasıl Temizlemelisiniz?

Eğer bebeğinizin sadece ön dişleri çıkmış ise fırça ile temizlik yapmak kolay bir işlem değildir. Bu durumda yapmanız gereken ılık suyla ıslatılan bir tülbent yardımı ile diş yüzeylerini temizlemenizdir. Fırçalama alışkanlığını sağlamak için işe bebeğinizin önüne bir bardak suyun içine diş fırçasını koyarak, bebeğinizin diş fırçası ile oynamasına izin vererek başlayabilirsiniz.



0-3 yaş arasında bebeğinizin dişlerini macun yerine suyla veya bebek macunlarıyla temizlemek daha uygun olacaktır. Normal macunlara göre bebek macunlarının özelliği ise flüor içermemeleridir.



Çocuklarınızın, ebeveynlerini taklit etmekten büyük bir zevk aldığını asla unutmayın. Sizi kendine rol model alan çocuğunuzun, görebileceği bir şekilde dişlerinizi fırçalamanız bu sebeple oldukça önemlidir.



Çocuğunuzun tükürme refleksleri üç yaşından itibaren gelişmeye başlayacağından, çocuk diş macunlarını kullanmaya da bu süreçten itibaren başlayabilirsiniz.

