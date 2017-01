Çocuklara Özel Hafta Sonu Etkinlik Rehberi

Zorlu’da Keşif Serüveni



Zorlu Alışveriş Merkezi, tatil boyunca çocukları dünya tarihe damgasını vurmuş en önemli kâşiflerin maceralarını keşfetmeye çağırıyor.



Ücretsiz katılabileceğiniz etkinlik, 12 Şubat’a kadar sürecek. Çocuklar, özel olarak hazırlanan Keşif Serüveni alanında yapılacak etkinliklerle hem eğlenecek hem öğrenecek. Bu sayede atölyede kendi pusulalarını yapan çocuklar, etkinlik alanını keşfedecek; elde ettikleri çıkartmalar ile çalışmalarını tamamlayacak.



Hazırlanan Macellan havuzunda uzaktan kumandalı gemi ile Macellan’ın yolculuğunu tecrübe ederken; Kristof Kolomb’un Atlas Okyanusu’nu geçip Hindistan kıyılarından, Dominik Adaları’na kadar olan serüvenini ise interaktif keşif alanında görecekler. Etkinlikteki anlatımcılardan Marco Polo’nun İtalya’dan Çin’e uzanan rotasını öğrenen çocuklar, keşif defterleri sayesinde bu rotayı canlandırmış olacaklar. Son olarak da keşif haritalı alanda fotoğraf çektirerebilecek olan çocuklar bu atölyeden bir hatıra ile ayrılacaklar.



Gorillerle Dans



Tiyatro 34'ün yeni oyunu "Gorillerle Dans", doğal yaşam alanlarından alınarak bir sirkte yaşamaya mahkûm edilen 3 gorilin hikâyesini anlatıyor. Hayvan terbiyecisinin, para kazanmak uğruna gorillere yaptırdığı soytarılıklar, çocukları güldürürken bir yandan da düşündürecek…



Oyun, Dora Sahne’de 29 Ocak Pazar günü saat 13.00’da başlayacak.





Robin Hood, Mall of İstanbul'da!



Sömestrde çocuklara güzel bir karne hediyesi vermek isteyen anne-babaların yardımına Mall of İstanbul yetişiyor.



Çocukların severek izlediği çizgi film kahramanı Robin Hood, misafirlerini yarıyıl tatili boyunca Mall of İstanbul’da bekliyor olacak. Haklının ve ezilenin yanında olan asil savaşçı Robin Hood; çocuklara tırmanış, engelleri aşma, ok atabilme gibi parkurlardan geçirecek. Aynı zamanda zekâ geliştiren oyunların da olacağı etkinlikte bir de origami sanatı ile Robin Hood şapkası ve ok-yay yapılacak.

Etkinlik sonunda çocuklara hem sertifika hem de çalışma boyunca çektirdikleri fotoğraflar, yaptıkları ok- yay ve şapkalar da hediye edilecek.





Tahta Oyuncak Boyama Atölyesi



İstanbul Oyuncak Müzesi’nin etkinliğinde çocuklar, iki veya üç boyutlu oyuncaklara kadar birçok farklı şekilden oluşan tahta oyuncaklarla hem yeteneklerini geliştirecek hem de eğlenecek. Etkinlik 28 Ocak Cumartesi, saat 13.30’da başlıyor…





Oyun Molası



Akmerkez’in çocuklara sömestr eğlencesi ise Candy Crush, Talking Toms, Angry Birds oyunları ve Buz Pisti ile olacak. Pazar günü son bulacak olan etkinlik, Akmerkez Etkinlik Alanı’nda ücretsiz olarak yapılacak.

Çocuklar sanal dünyada sevdikleri oyunları gerçek hayatta tecrübe edecek; Candy Crush’taki gibi aynı şekerleri yanyana getirerek en yüksek puanı almaya çalışacak. Kedi severlerin favorisi Talking Tom ise çocuklarla hem sohbet hem dans edip şarkı söyleyecek. Ayrıca ‘Frozen Land’ buz pisti de sömestr boyunca çocukları bekleyecek.