Çocukları Ev Kazalarından Korumak İçin...

Ev ortamında çocukları bekleyen tehlikeleri önceden bilmek, karşılaşılacak sonuçları çoğunlukla değiştirebiliyor. Acıbadem Ankara Hastanesi Acil Servis Sorumlu Hekimi Acil Tıp Uzmanı Doç. Dr. Serkan Şener, çocukları ev kazalarına karşı koruyacak önerileri ve yapılacak ilk yardım müdahalelerini anlattı.



Yastık Desteği Yeterli Olmayabilir

Özellikle bebeklerin ve çocukların acil servislere çoğunlukla yüksek bir yerden veya yataktan düşme vakalarıyla getirildiğini söyleyen Doç. Dr. Serkan Şener, konu ile ilgili “Anne, baba veya bakıcı, bebeği çoğunlukla yatağın üzerinde uyutuyor ve güvenli olsun diye yanına yastık koyduğunu söylüyor. Ancak bu doğru bir yöntem değil. Bu noktada bebeğin düşmesini engelleyecek yandan koruyuculu ve korkuluklu bebek yatağı kullanılmalı. Eğer illa yatak dışında bir yerde yatırılması gerekiyorsa bu koltuk değil halı üzeri olmalıdır.” diyor.



Ocak Kazalarına Dikkat!

Kazaların birçoğu da ocaklar ile ilgili oluyor. Yemek yaparken, herhangi bir şey kaynatırken, dört gözlü ocakların ön kısmı yerine arka gözleri tercih etmeye özen göstermeniz, doğacak kazaları en aza indirgemenize yardımcı olabilir. Ve pişen yemekleri ya da kaynar içecekleri, soğuması için ocağın üzerine değil, çocuğun ulaşamayacağı bir yere koymalısınız.



Deterjanları Üst Raflara

Meraklı yapıları, çocukları bilmedikleri veya ilgilerini çekecekleri şeylere götürür. Bundan dolayı deterjan vb. ağza alındığında zararlı olabilecek şeyleri çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza etmeli. Şener, konu ile ilgili “Kimyasalları sık kullanılan bir içecek kabının içine koyma alışkanlığından da kesinlikle vazgeçilmeli!” diyor.



Banyo Paspasları Kullanın

Banyoda kazaya neden olabilecek durumlar genellikle küvetin içi ve dışındaki ıslak zeminler... Buralardaki kazalardan korunmak için kayganlığı engelleyecek plastik paspaslar ya da kuru tutmayı sağlayacak bez ve havlular kullanmak, çocuk ya da erişkinlerin düşmesini ve buna bağlı kafa travmalarını önlemede etkili oluyor.



Boğazına Bir Şey Kaçarsa?!

Çocuklarda yabancı cisimlerin yutulması, solunum yolu tıkanmalarına neden oluyor. Örneğin 8 yaşın altındaki çocuklarda ses çıkmıyor, öksürmüyor ve morarma oluyorsa bu tam hava yolu tıkanıklığa işarettir. Doç. Dr. Serkan Şener, bu durumda yapılacak ilk müdahaleyi “Sağlık ekiplerinin müdahalesini beklemeden 1 yaş altındaki bebeği karnının üzerine kolumuzun üstünde pozisyon verip çocuğu hafifçe öne eğip sırtına 5 kez sertçe vurmak gerekiyor. Yabancı cisim ancak ağız içerisinde görülüyorsa parmakla çekip çıkarmak gerekiyor. Eğer görünmüyorsa çocuğun ağzına parmak sokmak cismi daha da içeri ittirmeye sebep olabileceği için tehlikeli oluyor. Eğer yabancı cisim hala yoksa 5 kez daha aynı teknikle sırta vurup sonrasında Temel Yaşam Desteği uygulanmaya başlanabilir.” şeklinde anlatıyor.



Yanıklar Soğuk Suya Tutulmalı

Yanma kazalarında öncelikle yanığa sebep olan maddeyi cilt üzerinden uzaklaştırmak gerekiyor. Sonrasında yanan bölge 10 dakika soğuk suyun altında tutulmalı. Bunun tek istisnası, yanan madde cilde yapışmışsa uzaklaştırmaya çalışılmadan temiz bir bezle bölgenin üstü örtmek ve hemen bir sağlık merkezine başvurmak. Sıcak gibi aşırı soğuk da yanığa sebep olacağından yanık bölgesine direk buz uygulamamanız tavsiye edilir.



Burun Kanamaları...

Çocuklarda sıklıkla karşılaşılan burun kanamalarında, baş öne eğilmeli ve kemiğin bitip kıkırdağın başladığı noktaya baş parmak ve işaret parmağı ile beş dakika kadar bastırılmalı. Kanama miktarının azalmasına yardım edip, devamı halinde buruna basılı tutarak, en yakındaki bir sağlık kuruluşuna başvurulmalı.





