Çok Fazla Kahve Tüketmek Cildi Yaşlandırıyor!

Fakat kahvenin bizi zinde tutması gibi olumlu etkileri dışında aşırı tüketimi sonucu oluşan zararlı etkileri de var .



Peki, çok fazla kahve tüketmenin özellikle cildimize ne gibi zararı olabilir? İşin uzmanları sizin için anlattı:



Kahve içerisinde barındırdığı kafein sayesinde hem zihnimizi hem de vücudumuzu uyanık ve zinde tutuyor.



Ancak kahveyi çok fazla tüketmek, fazla miktarda kafein alımına sebep olacağı için bazı istenmeyen durumlara da sebep olabilir. Çok fazla kahve tüketmenin en büyük zararlarından birisi kan damarlarının daralması. Özellikle cilt yüzeyinizdeki damarların daralması sonrasında cilt kolajen üretimini arttırmak için çok fazla antioksidan ve besin dağıtmaz. Bu durum cildinizde kırışıklıklar oluşmasına ve zaman geçtikçe bu kırışıkların sarkmalara dönüşmesine neden olabilir. Bu konuda yapılan araştırmalara göre çok fazla kahve tüketen insanlar, daha az kahve tüketen insanlara göre cilt olarak daha yaşlı gösteriyor.

