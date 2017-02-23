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Çok Kuru ve Hassas Ciltlere Özel; Mustela Stelatopia Krem Şampuan

Çok Kuru ve Hassas Ciltlere Özel; Mustela Stelatopia Krem Şampuan

Mustela Stelatopia Krem Şampuan, pediatristler ve dermatologların iş birliği ile ciltteki kuruluk problemine cevap vermek üzere özel olarak geliştirilmiş.

Mustela Stelatopia Krem Şampuan çok kuru ciltlere koruma sağlıyor. Şimdi daha güçlü formülüyle çok kuru ve aşırı hassas ciltlerde yoğun besleyici özelliğiyle cildin yumuşaklık ve esnekliğini yeniden kazanmasına yardımcı oluyor. Patentli doğal içeriği avokado perseose ve ayçiçeği yağı ile kuruluktan oluşan rahatsızlık hissini rahatlatır.

Düzenli kullanım sayesinde cildin tekrar dengelenmesine katkıda bulunur. İçeriğinde parfüm, paraben, alkol ve fitalat da içermiyor. Nazikçe temizler, cildi ferahlatır...
 
Kullanım önerisi; Islak cilde uygulayıp, yüz ve vücudu yıkadıktan sonra durulayınız. Nazikçe kurulayıp ardından Stelatopia Emolyent Krem ya da Balsamı uygulayınız.
 
www.mustela.com.tr
 


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