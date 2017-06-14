Çok Mu Çok Moda: Hasır Detaylar

2017 yılının en popüler trendi nedir diye sorsak hepinizin aklına gelen ilk görüntülerden birisi hasır detaylar olacaktır. Özellikle yaz aylarında hem plaj şıklığında hem de sokak modasında sıkça tercih edilen hasır detaylar, yeni sezonda adeta altın çağını yaşıyor. Özellikle hasır çantalar birçok ünlü ismin ve sokak bloggerlarının en sevdiği parçalardan birisi oldu bile…



İşte size sezonun trend garantili hasır modasının yakından incelenmesi…Hasır detaylar size daha çok plaj stilini hatırlatabilir ancak yeni sezonda hasır detaylar günlük kombinlerimize çoktan dâhil olmuş vaziyette. 2017 yılının yaz sezonunda hasır bir çantayı, ayakkabıyı ya da küpe ve de kolyeyi gündüz buluşmalarında kullanan kadınları sokakta daha sık göreceksiniz, bizden söylemesi. Hatta davetlerde bile hasır detaylar ön plana çıkacak.Hem gündüz buluşmalarında hem sokak stilinde hem de gece davetlerinde rahatlıkla kullanabileceğiniz hasır parçalar yeni sezonun trend garantili yatırım parçalarından birisi. Hem çok kullanışlı hem de çok moda olan hasır detayları tercih etmek isteyenlere en risksiz tercihin de çanta olacağını belirtmeden geçemeyeceğiz. İster clutch isterseniz de midi boy askılı çantalar, hasır materyali ile birleşerek sizi sezonun trend görüntüsüne ulaştırmak için yeterli olacaktır. Son zamanlarda sepet şeklindeki hasır çantaların ünlü moda bloggerlarının elinden düşmediğini düşünürsek, bu çantalar şimdiden ‘must have’ listesine adını yazdırdı!Hasır detayına çantada yer vermek istemiyorsanız size önerimiz hasır detaylı topuklu ayakkabılar olacak. Hem yaz sezonuna uygun hem de şık ve tarz duran hasır detaylı topuklu ayakkabılar özellikle gece davetleri için doğru bir tercih olacaktır.