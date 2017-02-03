Contemporory İstanbul 2017 Başvuruları Başladı

11 yıldır çağdaş sanatın kendine özgü dinamizmiyle gelişen ve yenilenen Türkiye’nin en önemli çağdaş sanat platformu Contemporary Istanbul’un 2017 yılı başvuruları başladı. Akbank Sanat ana sponsorluğunda 14-17 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan Contemporary Istanbul, 12.yılında da Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen çağdaş sanat galerilerini ve eserlerini İstanbul’da bir araya getirecek.



Contemporary Istanbul, 2017 yılında kuruluşundan itibaren benimsemiş olduğu bölgesel içeriğini koruyarak dünyanın önde gelen galerilerini İstanbul’a davet edecek ve yeni galeri profili ile dünya sanat takvimindeki konumunu global bir çağdaş sanat platformu olma yolunda sürdürecek.



Dünya çağdaş sanatını keşfin merkezine dönüşmüş olan Contemporary Istanbul, yerli ve yabancı sanatseverlerin sürekli artan ilgisiyle büyümeye 2017 yılında da devam edecek. Geçtiğimiz yıl 20 ülkeden toplam 70 sanat galerisi, 520 sanatçı, 32 tasarımcı, 8 sanat kurumu ve 6 sanat girişimcisini izleyiciyle buluşturan, beş günde 90.000 sanatseveri konuk eden fuar, 2017 yılında yine sanatseverlerin buluşma noktası olacak. İlhamını eşsiz bir coğrafi ve sanatsal konuma sahip olan İstanbul’dan alan Contemporary Istanbul, Türkiye, Kafkaslar, Karadeniz ve Orta Doğu’nun yanı sıra Avrupa, Amerika ve Asya’nın en önemli galerilerini, sanatçılarını ve koleksiyonerlerini bir araya getirerek, sanatseverlerin sanat dünyasının farklı üretimlerini derinlemesine keşfetmesine imkân veriyor.



Çağdaş sanatı odak noktasına alarak Türk sanatını dünya sanatıyla buluşturan Contemporary İstanbul, bu yıl geçtiğimiz senelerden farklı olarak Kasım ayı yerine İstanbul Bianeli ve birçok sanat kurumunun ve galerisinin açılış sergileri ile eş zamanlı olarak ‘’İstanbul Art Week’’ kapsamında Eylül ayının ikinci haftası gerçekleştirilecek.



Başvuru formu için:

http://www.contemporaryistanbul.com/en/sections/application-form.htm



