Converse ve JW Anderson Bir Arada!

Converse, İtalya’da gerçekleşen Pitti Uomo'da tanıtımını yaptığı 2018 İlkbahar-Yaz koleksiyonunda sevenlerine bir de sürpriz yaptı. Koleksiyona dahil olan parçalar arasında JW Anderson&Converse işbirliğinden doğan tasarımlar da bulundu. Chuck Taylors ve One Star modellerinde gördüğümüz bu ortaklık; mavi, yeşil ve kırmızı renklerinde kendini gösteriyor. Simlerle detaylandırılmış modellerin yanında koleksiyonda ayrıca sade ve JW Anderson isminin yazılı olduğu modeller de bulunuyor.



Birçoğumuzun ayağından çıkartmadığı, her kombine bir şekilde kattığımız Converse’nin bu yeni işbirliği ve koleksiyonunu siz nasıl buldunuz?

