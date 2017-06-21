Converse ve JW Anderson Bir Arada!
Yıllardır geçmeyen modası, eskimeyen modelleri ile gönüllere taht kuran Converse’den yepyeni bir işbirliği haberi geldi.
Converse, İtalya’da gerçekleşen Pitti Uomo'da tanıtımını yaptığı 2018 İlkbahar-Yaz koleksiyonunda sevenlerine bir de sürpriz yaptı. Koleksiyona dahil olan parçalar arasında JW Anderson&Converse işbirliğinden doğan tasarımlar da bulundu. Chuck Taylors ve One Star modellerinde gördüğümüz bu ortaklık; mavi, yeşil ve kırmızı renklerinde kendini gösteriyor. Simlerle detaylandırılmış modellerin yanında koleksiyonda ayrıca sade ve JW Anderson isminin yazılı olduğu modeller de bulunuyor.
Converse, İtalya’da gerçekleşen Pitti Uomo'da tanıtımını yaptığı 2018 İlkbahar-Yaz koleksiyonunda sevenlerine bir de sürpriz yaptı. Koleksiyona dahil olan parçalar arasında JW Anderson&Converse işbirliğinden doğan tasarımlar da bulundu. Chuck Taylors ve One Star modellerinde gördüğümüz bu ortaklık; mavi, yeşil ve kırmızı renklerinde kendini gösteriyor. Simlerle detaylandırılmış modellerin yanında koleksiyonda ayrıca sade ve JW Anderson isminin yazılı olduğu modeller de bulunuyor.
Birçoğumuzun ayağından çıkartmadığı, her kombine bir şekilde kattığımız Converse’nin bu yeni işbirliği ve koleksiyonunu siz nasıl buldunuz?
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