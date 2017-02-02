Cos 10. Yaşını Kutluyor

Hem modern hem de kaliteli tasarımlarıyla bilinen Cos, 10 yıl içinde birçok sanatçı ve tasarımcıyla iş birliğine de giderek, modanın yanında sanata olan ilgisini de istikrarlı şekilde tutmayı başardı.



Cos şimdilerde ise önemli işler yaptığı ve imza attığı başarılarla dolu 10 yılını, hazırladığı özel bir kapsül koleksiyon ile kutluyor. Toplamda 10 parçanın yer aldığı koleksiyonda, atıkların sınırlandırılması adına tasarlanan yapboz desen yapısı dikkatleri çekiyor. Cos’un her zaman olduğu gibi minimal tasarıma sahip erkek, kadın ve çocuklar için hazırladığı parçalardan oluşan Cos 10. yıl kapsül koleksiyonu, 24 Mart'ta satışta olacak.

