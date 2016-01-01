  1. Anasayfa
  2. COS İle Oyun Zamanı!
COS İle Oyun Zamanı!

COS İle Oyun Zamanı!

COS, yeni sezonu kutlamak için geçtiğimiz günlerde Amsterdam merkezli tasarım ajansı Lernert & Sander ile keyifli bir iş birliğine imza attı.

Planlanan etkinlik için altı mobilya tasarımcısını sandalye kapmaca oynamaya davet eden COS, koleksiyonlarından zamansız parçalarını giyen yarışmacılar ile müzik eşliğinde bir oyun düzenledi.
İşte, COS'a bu keyifli oyunda eşlik eden tasarımcılar...
 
Lucy Kurrein
Endüstriyel materyaller ile modern estetiği, pratik tasarımlarla birleştiren Kurrein; bir mobilya tasarımcısı. Lucy'nin oyunda kullandığı sandalyesi, çelik yaprak ve işlenmiş yün veya derinin ilginç birleşiminden yapılmış.

Marjan van Aubel
Hollandalı olan Marjan van Aubel, aslında hem tasarımcı hem de güneş enerjisi tasarım stüdyosu olan Caventou’nun kurucusu. Oyunda kullandığı sandalyesi, James Shaw ile tasarladığı Well Proven Chair, hafif ve şekillenebilir bir materyal olan köpüren tahtadan meydana geliyor.

Mette Hay
Mette Hay, Danimarkalı tasarım evi HAY’in kurucu ortaklarından birisi.  Oyunda kullandığı Soft Edge Chair, sivri kenar ve köşelere değmemizi engellemek için kontrplak teknolojisiyle çalışan Iskos-Berlin tarafından tasarlanmış.

Seungji Mun
Seul ve Kopenhag merkezli stüdyo Mun’un kurucusu olan Seungji Mun, ürünleriyle yeni hikâyeler oluşturan bir anlatıcı felsefesini benimsiyor. The Four Brothers sandalyesi ise tek bir parça odundan kesilen ve hiçbir şey kullanılmadan yapılan seriden bir ürün.

Tino Seubert
Tarih, sanat ve bilimden yola çıkan Alman tasarımcı Tino Seubert, kendisinin her aşamayla birebir ilgilenmesinin çok önemli olduğunu vurguluyor. Tino, oyunda Forming History serisinden Nobel Peace Prize sandalyesiyle!

Philippe Malouin
Philippe'nin, merkezi New York olan modern tasarım imalatçısı Matter Made tarafından yapılmış Typecast sandalyesi, kabuğu soyulmuş minimalist tasarım, sağlam akçaağaç çerçeveli bükümlü ve katmanlı kontrplaktan yapılmış.
 

Etiketler:

aysha.com.tr | Türkiye'nin kadina dair, yasam ve stil sitesi...

-

Tel: 0 (212) 274 88 58
E-Posta: [email protected]
Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Ferro Plaza No: 155. Kat: 2 D: 4 / ISTANBUL
© 2016 Aysha Tüm Hakları Saklıdır.