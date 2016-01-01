COS İle Oyun Zamanı!
Planlanan etkinlik için altı mobilya tasarımcısını sandalye kapmaca oynamaya davet eden COS, koleksiyonlarından zamansız parçalarını giyen yarışmacılar ile müzik eşliğinde bir oyun düzenledi.
İşte, COS'a bu keyifli oyunda eşlik eden tasarımcılar...
Lucy Kurrein
Endüstriyel materyaller ile modern estetiği, pratik tasarımlarla birleştiren Kurrein; bir mobilya tasarımcısı. Lucy'nin oyunda kullandığı sandalyesi, çelik yaprak ve işlenmiş yün veya derinin ilginç birleşiminden yapılmış.
Marjan van Aubel
Hollandalı olan Marjan van Aubel, aslında hem tasarımcı hem de güneş enerjisi tasarım stüdyosu olan Caventou’nun kurucusu. Oyunda kullandığı sandalyesi, James Shaw ile tasarladığı Well Proven Chair, hafif ve şekillenebilir bir materyal olan köpüren tahtadan meydana geliyor.
Mette Hay
Mette Hay, Danimarkalı tasarım evi HAY’in kurucu ortaklarından birisi. Oyunda kullandığı Soft Edge Chair, sivri kenar ve köşelere değmemizi engellemek için kontrplak teknolojisiyle çalışan Iskos-Berlin tarafından tasarlanmış.
Seungji Mun
Seul ve Kopenhag merkezli stüdyo Mun’un kurucusu olan Seungji Mun, ürünleriyle yeni hikâyeler oluşturan bir anlatıcı felsefesini benimsiyor. The Four Brothers sandalyesi ise tek bir parça odundan kesilen ve hiçbir şey kullanılmadan yapılan seriden bir ürün.
Tino Seubert
Tarih, sanat ve bilimden yola çıkan Alman tasarımcı Tino Seubert, kendisinin her aşamayla birebir ilgilenmesinin çok önemli olduğunu vurguluyor. Tino, oyunda Forming History serisinden Nobel Peace Prize sandalyesiyle!
Philippe Malouin
Philippe'nin, merkezi New York olan modern tasarım imalatçısı Matter Made tarafından yapılmış Typecast sandalyesi, kabuğu soyulmuş minimalist tasarım, sağlam akçaağaç çerçeveli bükümlü ve katmanlı kontrplaktan yapılmış.