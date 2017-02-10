Culotte Pantolon Kullanma Yöntemleri

Hala bu pantolonlara gardıroplarınızda yer vermediyseniz, ilham veren, birbirinden farklı sokak stillerinden sonra mutlaka bir tanesine sahip olmak isteyeceksiniz.



Yeşil Kaban: ZARA 299,95

Pembe Pantolon: ZARA 89,95 TL

Sneaker: Adidas 385,00 TL

Son birkaç sezondur muhafazakar stilleri hakimiyeti altına alan kısa, bol paçalı culotte pantolonlar rahatlıktan ödün vermeden tarz olabilen nadir parçalardan. Umursamaz ve iddialı bir kadın imajı çizmeyi sağlayan bu pantolonlar, minimalist stile kolayca uyum sağlıyor. Genç, dinamik ve özgün culotte pantolonları kullanırken ilk seçenek, konforu ve sporluğu pekiştirecek sneaker’lar ile eşleştirmek.Düz tabanlı diğer ayakkabı modelleri de culotte pantolonlarla en az sneaker’lar kadar iyi anlaşıyor.Bilekte biten modeller yerine daha kısa olanlar tercih edildiğinde, pantolonu midi bir etek gibi düşünüp, kombinasyona uyumlu renkli çoraplar kullanarak görünümü zenginleştirmek mümkün.Ayakları yere basan, güçlü bir stil için ise culotte pantolonları kalın topuklu midi botlarla kullanabilirsiniz. Böylece pantolonun neden olduğu bacak boyunun kısalması sorununa da çözüm bulmuş olursunuz.Yüksek Bel Culotte Pantolon: ZARA 129,95 TLÇizgili Gömlek: MANGO 139,99 TLBilekte Bot: ZARA 119,95 TLBu pantolonlar, gömlek ve tunikle kullanıldığında da trençkot ve palto ile eşleştiğinde de sofistike ve zarif bir sonuç ortaya çıkarmanızı sağlıyor.Midi Kaban: ZARA 459,95 TLKırmızı Kazak: ZARA 129,95 TLKırmızı Culotte Pantolon: ZARA 179,95 TLPlatformlu Bot: MANGO 299,99 TL (indirimde 199,99 TL )Bol pantolonu imzası haline getiren Leena Alghouti’nin stilinden ilham alarak 2017 yazında sokak stillerini etkisi altına alacak olan uzak doğu tarzına gönderme yapabilirsiniz. Kuşak kemerler, feminen bir samuray ortaya çıkarma konusunda bol pantolonların yardımcısı rolünde.Desenli Ceket: ZARA 359,95 TLCulotte Pantolon: ZARA 179,95 TLMetalik Sandalet: MANGO 139,99 TLDüz tabanlı ayakkabıları bir kenara bırakmak ve o gün culotte pantolonunuza kadınsı bir duruş kazandırmak istiyorsanız tek yapmanız gereken oyuna topuklu ayakkabılarınızı sokmak.Trençkot: MANGO 179,99 (indirimde 99,99 TL )Çiçekli Broş Seti: MANGO 69,99 TLPudra İpek Şal: İpekevi 120 TLAyakkabı: ZARA 89,95 TLSiyah Çanta: MANGO 179,99 TLBirbirinden farklı tarzların culotte pantolon kullanımlarını mercek altına aldık. Bundan sonraki yazılarda yazmamı istediğiniz konuları yorum kısmına bırakabilirsiniz. Bir sonraki yazıda görüşmek üzere… Sevgiler..Hazırlayan: @birsevde