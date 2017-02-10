Culotte Pantolon Kullanma Yöntemleri
Herkese merhaba. Bu pazartesi en çok sorulan sorulardan biri olan “Culotte pantolonları nasıl kullanmalıyım?” sorusu için detaylı bir “Culotte Dosyası” hazırladım.
Hala bu pantolonlara gardıroplarınızda yer vermediyseniz, ilham veren, birbirinden farklı sokak stillerinden sonra mutlaka bir tanesine sahip olmak isteyeceksiniz.
Son birkaç sezondur muhafazakar stilleri hakimiyeti altına alan kısa, bol paçalı culotte pantolonlar rahatlıktan ödün vermeden tarz olabilen nadir parçalardan. Umursamaz ve iddialı bir kadın imajı çizmeyi sağlayan bu pantolonlar, minimalist stile kolayca uyum sağlıyor. Genç, dinamik ve özgün culotte pantolonları kullanırken ilk seçenek, konforu ve sporluğu pekiştirecek sneaker’lar ile eşleştirmek.
Düz tabanlı diğer ayakkabı modelleri de culotte pantolonlarla en az sneaker’lar kadar iyi anlaşıyor.
Bilekte biten modeller yerine daha kısa olanlar tercih edildiğinde, pantolonu midi bir etek gibi düşünüp, kombinasyona uyumlu renkli çoraplar kullanarak görünümü zenginleştirmek mümkün.
Ayakları yere basan, güçlü bir stil için ise culotte pantolonları kalın topuklu midi botlarla kullanabilirsiniz. Böylece pantolonun neden olduğu bacak boyunun kısalması sorununa da çözüm bulmuş olursunuz.
Yüksek Bel Culotte Pantolon: ZARA 129,95 TL
Çizgili Gömlek: MANGO 139,99 TL
Bilekte Bot: ZARA 119,95 TL
Bu pantolonlar, gömlek ve tunikle kullanıldığında da trençkot ve palto ile eşleştiğinde de sofistike ve zarif bir sonuç ortaya çıkarmanızı sağlıyor.
Midi Kaban: ZARA 459,95 TL
Kırmızı Kazak: ZARA 129,95 TL
Kırmızı Culotte Pantolon: ZARA 179,95 TL
Platformlu Bot: MANGO 299,99 TL (indirimde 199,99 TL )
Bol pantolonu imzası haline getiren Leena Alghouti’nin stilinden ilham alarak 2017 yazında sokak stillerini etkisi altına alacak olan uzak doğu tarzına gönderme yapabilirsiniz. Kuşak kemerler, feminen bir samuray ortaya çıkarma konusunda bol pantolonların yardımcısı rolünde.
Desenli Ceket: ZARA 359,95 TL
Culotte Pantolon: ZARA 179,95 TL
Metalik Sandalet: MANGO 139,99 TL
Düz tabanlı ayakkabıları bir kenara bırakmak ve o gün culotte pantolonunuza kadınsı bir duruş kazandırmak istiyorsanız tek yapmanız gereken oyuna topuklu ayakkabılarınızı sokmak.
Trençkot: MANGO 179,99 (indirimde 99,99 TL )
Çiçekli Broş Seti: MANGO 69,99 TL
Pudra İpek Şal: İpekevi 120 TL
Ayakkabı: ZARA 89,95 TL
Siyah Çanta: MANGO 179,99 TL
Birbirinden farklı tarzların culotte pantolon kullanımlarını mercek altına aldık. Bundan sonraki yazılarda yazmamı istediğiniz konuları yorum kısmına bırakabilirsiniz. Bir sonraki yazıda görüşmek üzere… Sevgiler..
Hazırlayan: @birsevde
Hala bu pantolonlara gardıroplarınızda yer vermediyseniz, ilham veren, birbirinden farklı sokak stillerinden sonra mutlaka bir tanesine sahip olmak isteyeceksiniz.
Son birkaç sezondur muhafazakar stilleri hakimiyeti altına alan kısa, bol paçalı culotte pantolonlar rahatlıktan ödün vermeden tarz olabilen nadir parçalardan. Umursamaz ve iddialı bir kadın imajı çizmeyi sağlayan bu pantolonlar, minimalist stile kolayca uyum sağlıyor. Genç, dinamik ve özgün culotte pantolonları kullanırken ilk seçenek, konforu ve sporluğu pekiştirecek sneaker’lar ile eşleştirmek.
- Yeşil Kaban: ZARA 299,95
- Pembe Pantolon: ZARA 89,95 TL
- Sneaker: Adidas 385,00 TL
Düz tabanlı diğer ayakkabı modelleri de culotte pantolonlarla en az sneaker’lar kadar iyi anlaşıyor.
Bilekte biten modeller yerine daha kısa olanlar tercih edildiğinde, pantolonu midi bir etek gibi düşünüp, kombinasyona uyumlu renkli çoraplar kullanarak görünümü zenginleştirmek mümkün.
Ayakları yere basan, güçlü bir stil için ise culotte pantolonları kalın topuklu midi botlarla kullanabilirsiniz. Böylece pantolonun neden olduğu bacak boyunun kısalması sorununa da çözüm bulmuş olursunuz.
Yüksek Bel Culotte Pantolon: ZARA 129,95 TL
Çizgili Gömlek: MANGO 139,99 TL
Bilekte Bot: ZARA 119,95 TL
Bu pantolonlar, gömlek ve tunikle kullanıldığında da trençkot ve palto ile eşleştiğinde de sofistike ve zarif bir sonuç ortaya çıkarmanızı sağlıyor.
Midi Kaban: ZARA 459,95 TL
Kırmızı Kazak: ZARA 129,95 TL
Kırmızı Culotte Pantolon: ZARA 179,95 TL
Platformlu Bot: MANGO 299,99 TL (indirimde 199,99 TL )
Bol pantolonu imzası haline getiren Leena Alghouti’nin stilinden ilham alarak 2017 yazında sokak stillerini etkisi altına alacak olan uzak doğu tarzına gönderme yapabilirsiniz. Kuşak kemerler, feminen bir samuray ortaya çıkarma konusunda bol pantolonların yardımcısı rolünde.
Desenli Ceket: ZARA 359,95 TL
Culotte Pantolon: ZARA 179,95 TL
Metalik Sandalet: MANGO 139,99 TL
Düz tabanlı ayakkabıları bir kenara bırakmak ve o gün culotte pantolonunuza kadınsı bir duruş kazandırmak istiyorsanız tek yapmanız gereken oyuna topuklu ayakkabılarınızı sokmak.
Trençkot: MANGO 179,99 (indirimde 99,99 TL )
Çiçekli Broş Seti: MANGO 69,99 TL
Pudra İpek Şal: İpekevi 120 TL
Ayakkabı: ZARA 89,95 TL
Siyah Çanta: MANGO 179,99 TL
Birbirinden farklı tarzların culotte pantolon kullanımlarını mercek altına aldık. Bundan sonraki yazılarda yazmamı istediğiniz konuları yorum kısmına bırakabilirsiniz. Bir sonraki yazıda görüşmek üzere… Sevgiler..
Hazırlayan: @birsevde
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Yorumlar (5)
eda
21:44, 13 Şubat 2017 Pazartesi
21:44, 13 Şubat 2017 Pazartesi
Harika bir yazi olmus bayildimmm 😘😘😘
Birzeb
21:33, 13 Şubat 2017 Pazartesi
21:33, 13 Şubat 2017 Pazartesi
Trençkotlu kombin çok güzel gerçekten, fikir sahibi olduk teşekkürler :)
nur
20:05, 13 Şubat 2017 Pazartesi
20:05, 13 Şubat 2017 Pazartesi
kısa boylu olduğum için giyinemediğim ama bayıldığım pantolon :)
sunaaaaa
17:23, 13 Şubat 2017 Pazartesi
17:23, 13 Şubat 2017 Pazartesi
yeşil kabanlı kombin bir harika çok beğendim :))))
safiye kahramanoğlu
16:21, 13 Şubat 2017 Pazartesi
16:21, 13 Şubat 2017 Pazartesi
Ellerine sağlık Sevde, yine çok faydalı ve güzel bir yazı olmuş. tesettürde abiye konusunu da yazarsan çok sevinirim ben şahsen.