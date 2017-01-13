Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Aydınlatma Tasarımcılarına Dünyadan 3 Büyük Ödül...

ZEVE, ABD merkezli IALD International Lighting Design Awards’ta aldığı “Liyakat Ödülü”, AL Light & Architecture Design Awards’ta aldığı “Övgüye Değer Başarı Ödülü” ve İngiltere merkezli Darc Awards’ta aldığı “Dünyanın En İyi İkinci Aydınlatma Tasarımı” ödülü ile Türkiye’ye önemli bir gurur yaşattı.



Aydınlatma tasarımcısı Ayrım Yaser Talu liderliğinde, tarihi yapılardan kent meydanlarına, köprülerden sağlık yapılarına, mimari ve kamusal ölçekte pek çok aydınlatma projesine imza atan ZEVE Aydınlatma Tasarım Stüdyosu, Kırıkkale Nur Camii aydınlatma projesi ile dünyanın en prestijli aydınlatma ödüllerinden üçünü Türkiye’ye kazandırarak önemli bir gurur yaşattı.



için yaptıkları aydınlatma tasarımında yapının kent için ifade ettiği simgesel değeri artıran ve vurgulayan, aynı zamanda da manevi kimliğini öne çıkaran ZEVE Aydınlatma Tasarım Stüdyosu ilk olarak Chicago-USA merkezlitarafından yenilikçi ve ilham verici aydınlatma tasarımlarının ödüllendirilmesi amacıyla bu sene 33.’sü düzenlenen’ta “” (Liyakat Ödülü) ile onurlandırıldı.Aydınlatma tasarımcısı’nun’nin mimari elemanlarını vurgulayarak öne çıkardığı ve yapıya derinlik kattığı aydınlatma tasarımının ikinci önemli başarısı ise, Washington-USA merkezlidergisi tarafından 13.’sü düzenlenendünyanın en iyi 3 dış aydınlatma tasarımından biri olarak “” (Övgüye Değer Başarı) ödülüne layık görülmesi oldu.2016 yılı içindeki son ödülünü de, dünyanın en saygın ve en çok okunan İngiltere merkezli aydınlatma dergilerindenvefirması işbirliği ile düzenlediği’tan aldı. Dünya genelinde 6.000’in üzerinde aydınlatma tasarımcısı ve mimar tarafından yapılan oylamada “Yüksek Bütçeli Dış Cephe Aydınlatması” kategorisindeseçildi.aydınlatma tasarımı projesi, üç farklı ödül organizasyonunun jüri heyetleri tarafındanveyorumlarıyla ödüllendirilmeye değer bulundu.tasarım ekibi, mimariyi tanımlamak ve spiritüel algıyı güçlendirmek için, gölge ve ışık arasında hassas bir denge kurarak yapıya derinlik katmış, farklı renk sıcaklıkları kullanımı ile görsel bir hiyerarşi oluşturmuş. Temel mimari unsurlar birbirlerinden keskin gölgeler ile ayrıştırılmış ve caminin görkemli duruşu güçlendirilmiş. Çeyrek kubbeler gölgede bırakılarak kubbe altı pencereler belirginleştirilmiş. Büyük pencereler, dar açılı ışık huzmeleriyle tanımlanarak aralarında karanlık yüzeyler oluşturulmuş. Öte yandan, aydınlatılan yüzeyler arasında ahenk sağlayabilmek için farklı güçlerdeki ışıklıklar çeşitli optikler ile harmanlanarak kullanılmış. Aydınlatma hesaplamaları -örneğin bütün şerefe altı mukarnaslarında aynı aydınlık seviyelerine ulaşılması gibi- dikkatlice yapılmış.Cephe boyunca aşağıdan yukarıya devam eden kompleks yüzeyler arasında ince geçişler sağlayabilmek için renk sıcaklıkları dikkatlice seçilmiş. Bu bağlamda ana kubbe ‘ılık beyaz’ tonla aydınlatılırken, kubbe kasnağı pencereleri ve fil ayaklarında ‘sıcak beyaz’ ışık kullanılmış. Spotlar ve yüzey yıkayıcı ürünler ‘süper sıcak beyaz’ ışık tonunda seçilerek yapı boyunca birçok farklı noktada mistik bir görünüm ve dramatik kontrastlar elde edilmiş. Gölgede kalan ‘alem’ler üzerinde yaratılan ışık parıltılarıyla da tasarım desteklenmiş.aydınlatmada sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda,’nin aydınlatma tasarımında enerji tüketimini, LED ışık kaynaklı verimliliği yüksek ürün kullanımı ve farklı zaman dilimlerinde uygulanan opsiyonel aydınlatma senaryolarıyla minimize etmiş. Yapının gündüz görünümünün bozulmamasına hassasiyetle yaklaşılmış, aydınlatma elemanları yüzeylerle aynı renklerde boyanmış ve mümkün olduğunca çevre elemanları arasında gizlenmiş.Mimar Sinan’ın ustalık dönemi eseri olan ve dini mimarinin dünyaca zirvesi kabul edilen Edirne Selimiye Camii’den esinlenerek ve çağdaş mimarinin imkanlarından faydalanılaraktarafından tasarlanan, 26.000 m2 kapalı alana sahip, bir ana kubbe, 4 çeyrek kubbe, 12 tonoz ve 5 son cemaat kubbesinden oluşuyor.