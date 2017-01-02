Da Vinci'li Koleksiyon İstifa Getirdi

Polonyo tarafından Çartorski Ailesi'nin koleksiyonu için 100 milyon euro ödenirken; Çartorski Ailesi, Rembrandt ve Renoir’ın tablolarını da içeren koleksiyonun Polonya’ya ‘bağışlandığını’ açıkladı.

Açıklama üzerine vakfın yönetim kurulu, kararı protesto etmek için istifa etti. Yönetim kurulu üyeleri, satış konusunda 1802’de koleksiyonu oluşturan Polonya Prensesi İzabela Çartorski’nın soyundan gelen bir aile üyesi ve Kültür Bakanlığı arasındaki görüşmelerden sonra gerçekleşen satış için kendi fikirlerinin alınmadığını belirtiyor.



Vakfın Başkanı Adam Karol Çartorski ise sanata ve atalarına saygı duyduğunu belirterek, “Her zaman Polonya ulusunun hizmetinde olan atalarının izinden gittiğini’’ söyleyip “Bir bağışta bulunmuşum gibi düşünüyorum ve bu benim seçimim” dedi.

Da Vinci’nin dört kadın tablosundan biri olan koleksiyonun büyük bir bölümü, Krakov’daki Ulusal Müze’de sergileniyor. 1490’da çizilen Kakımlı Kadın, Da Vinci’nin dört kadın portresinden biri. İkinci Dünya Savaşı sırasında Naziler tarafından el konulan eser, çok sonraları sahiplerine geri verildi. Kakımlı Kadın, Leonardo da Vinci’nin az sayıdaki tamamlanmış eserleri arasında bulunuyor ve önemli yer tutuyor. Genellikle Mona Lisa ile karşılaştırılan eserdeki portreye konu olan genç kadın ise Cecilia Gallerani’nin ta kendisidir.



