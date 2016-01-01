Daha Büyük Gözler…

Oldukça basit makyaj taktikleri ile hem daha iri hem de etkileyici bakışlara sahip olabilirsiniz. Nasıl mı? İşte olduğundan daha büyük gözlere sahip olmanın en kolay yolları…



Beyaz Kalem

Makyaj dünyasında artık ezbere bilinen bilgilerden birisi beyaz kalemin gözleri olduğundan daha büyük gösterdiğidir. Göz içine kullanılan beyaz/nude rengi bir kalem, optik bir yanılsama oluşturarak gözlerinizi daha iri ve aydınlık bir görünüme kavuşturacaktır.



Beyaz göz kalemi kadar etkili başka bir yöntem de göz pınarlarına sürülen beyaz ya da hafif simli bir göz farıdır. Bu uygulama, aydınlatıcıyla beraber uygulandığında hem yorgun ve uykusuz gözlerinize canlılık katacak hem de gözlerinizin daha büyük gözükmesini sağlayacak.Dolgun, uzun ve belirgin kirpikler sayesinde gözleriniz olduğundan daha büyük algılanacaktır. Bunun en pratik formülü ise rimel kullanmadan önce kirpiklerinizi bir kirpik kıvırıcıyla kıvırmanızdır.Eyeliner sürmek gerçekten marifet ister! Eğer gözlerinizin daha büyük gözükmesini istiyorsanız, çok kalın ve keskin eyeliner çizgilerinden uzak durmalısınız.Göz makyajı denildiğinde en önemli adımlardan birisi kaşlardır. Kaşlar gözlerin çerçevesi olduğundan, ifadenizi ve bakışlarınızı değiştirebilecek kadar güçlü bir etkiye sahiptir. Düzgün ve şekilli kaşlarınız gözlerini hem daha büyük hem de daha çarpıcı gösterecektir.