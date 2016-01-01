Daha Büyük Gözler…
İri gözlere sahip olmayı ve bu bakışlarla hafızalarda yer edinmeyi kim istemez? Her şeyin çözümü olan makyaj hileleri bunun da çözümü elbet...
Oldukça basit makyaj taktikleri ile hem daha iri hem de etkileyici bakışlara sahip olabilirsiniz. Nasıl mı? İşte olduğundan daha büyük gözlere sahip olmanın en kolay yolları…
Beyaz - Simli Far
Beyaz göz kalemi kadar etkili başka bir yöntem de göz pınarlarına sürülen beyaz ya da hafif simli bir göz farıdır. Bu uygulama, aydınlatıcıyla beraber uygulandığında hem yorgun ve uykusuz gözlerinize canlılık katacak hem de gözlerinizin daha büyük gözükmesini sağlayacak.
Uzun Kirpikler
Dolgun, uzun ve belirgin kirpikler sayesinde gözleriniz olduğundan daha büyük algılanacaktır. Bunun en pratik formülü ise rimel kullanmadan önce kirpiklerinizi bir kirpik kıvırıcıyla kıvırmanızdır.
İnce Eyeliner
Eyeliner sürmek gerçekten marifet ister! Eğer gözlerinizin daha büyük gözükmesini istiyorsanız, çok kalın ve keskin eyeliner çizgilerinden uzak durmalısınız.
Kaşlar
Göz makyajı denildiğinde en önemli adımlardan birisi kaşlardır. Kaşlar gözlerin çerçevesi olduğundan, ifadenizi ve bakışlarınızı değiştirebilecek kadar güçlü bir etkiye sahiptir. Düzgün ve şekilli kaşlarınız gözlerini hem daha büyük hem de daha çarpıcı gösterecektir.
Oldukça basit makyaj taktikleri ile hem daha iri hem de etkileyici bakışlara sahip olabilirsiniz. Nasıl mı? İşte olduğundan daha büyük gözlere sahip olmanın en kolay yolları…
Beyaz Kalem
Makyaj dünyasında artık ezbere bilinen bilgilerden birisi beyaz kalemin gözleri olduğundan daha büyük gösterdiğidir. Göz içine kullanılan beyaz/nude rengi bir kalem, optik bir yanılsama oluşturarak gözlerinizi daha iri ve aydınlık bir görünüme kavuşturacaktır.
Beyaz - Simli Far
Beyaz göz kalemi kadar etkili başka bir yöntem de göz pınarlarına sürülen beyaz ya da hafif simli bir göz farıdır. Bu uygulama, aydınlatıcıyla beraber uygulandığında hem yorgun ve uykusuz gözlerinize canlılık katacak hem de gözlerinizin daha büyük gözükmesini sağlayacak.
Uzun Kirpikler
Dolgun, uzun ve belirgin kirpikler sayesinde gözleriniz olduğundan daha büyük algılanacaktır. Bunun en pratik formülü ise rimel kullanmadan önce kirpiklerinizi bir kirpik kıvırıcıyla kıvırmanızdır.
İnce Eyeliner
Eyeliner sürmek gerçekten marifet ister! Eğer gözlerinizin daha büyük gözükmesini istiyorsanız, çok kalın ve keskin eyeliner çizgilerinden uzak durmalısınız.
Kaşlar
Göz makyajı denildiğinde en önemli adımlardan birisi kaşlardır. Kaşlar gözlerin çerçevesi olduğundan, ifadenizi ve bakışlarınızı değiştirebilecek kadar güçlü bir etkiye sahiptir. Düzgün ve şekilli kaşlarınız gözlerini hem daha büyük hem de daha çarpıcı gösterecektir.