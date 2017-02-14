Değişim İçin Adım Adım

Zihnimizi soru sorarak duygu durumundan çıkartıp bilince getirebiliriz. Nasıl ile başlayan, çözüme yönelik sorular bizim zihnimizi çalıştıracak ve çıkış yolunu bulmamızda faydalı olacaktır. Zor durum karşısında hemen kendimize soralım “Benim aslında neye ihtiyacım var? Ne ihtiyacım karşılanmadığı için ben şuan sinirlendim? Nasıl sakinleşirim?” gerekirse soruların cevabını kendi kendimize bulmalıyız gerekirse de karşımızdaki muhatabımıza sorarak mutlaka sorularımızı yanıtlamalıyız.



Değişim için bir diğer mevzu ise “affetmek”tir. Önceden yaşadığımız olay ve kişilerden getirdiğimiz birikmiş üzüntü ya da öfkeyi temizlemek, arınmak. Eğer affetmez, arınmazsak şuan ve gelecekte yaşayacağımız her mevzuda yine ve yeniden geçmişe gider her olayı geçmişte başımıza gelenlerle benzeştirip yine aynı yerden aynı şekilde üzülür, karamsarlaşır ve tepkiselleşiriz. Yani geçmişle ilgili depoladığımız yükleri temizlemeden hayatımızda değişime yer açamayız.



Olaylara karşı daha geniş bakmayı öğrenmeliyiz. Başımıza bir olay geldiğinde, bir olumsuz durumla karşılaştığımızda olanı kişiselleştirmeyip daha genel bir bakış açısıyla görmeliyiz. Daha kuş bakışı bakıp bu olay neden oldu, neyi öğrenmem lazım, ne ders çıkartmam lazım gibi çözüme götürecek sorularla meşgul olmalıyız. Mevzu neden benim başıma geldi, neden ben, neden ben yaşıyorum olmamalı. Kendi üzerimize alıp neden ben sorusu ile uğraşırsak olayın içinden çıkış yolunu bulamayız.



Varsayımlarda bulunmaktan sakınmalıyız. Karşılaştığımız durumlarda kendimize göre öyküyü şekillendirmeyelim. Zaten varsaymak yani zanda bulunmak bizler için uygun değil. Zannetmek demek bir şeyin olma veya olmama ihtimalini düşünmektir. Biz aciz kulların sonucu düşünüp varsayımlarda bulunma gibi bir hali olamaz. Sonuçlar sadece yüce yaratan Allahın takdiridir. Bu yüzden sonuçlara odaklanıp kalmadan durumdan çıkış yollarını aramalıyız.



İşte şimdi değişim için en zor olana geldik. Aslında zor değil sadece nefsimizin tersine hareket etmek zorunda olduğumuz için yapmak ağır gelebilir. Hayatta ya da insanlardan ne bekliyorsak, ne istiyorsak işte onu ilk biz vermeliyiz. Mesela ilgi istiyorsak önce biz ilgi vermeliyiz. Yani bulmak, sahip olmak istediğimiz şeyi önce biz kendimizden vererek başlamalıyız.



Yaşam Koçu Ayşe Güler Usta

