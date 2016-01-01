Dekorasyonda Siyah Dönemi

Kimisinin aşılamayan bir tabu olarak gördüğü dekorasyonda siyah kullanımının evleri karanlık ve boğucu gösterdiği düşünülüyor. Doğru şekilde kullanıldığında ev dekorasyonunda müthiş bir uyum gösteren bu kullanımın, en iyi örneklerinden birini ünlü İngiliz iç mimar Suzy Hoodless’ın, Londra’da dekore ettiği bir evde görüyoruz.



Kullandığı siyah detaylar ve kontrast etkisini gördükten sonra ev dekorasyonundaki siyah renk kullanımı hakkındaki fikirleriniz muhtemelen tümden değişecektir…



Hoodless’a göre insanlar giyim kuşam konusundaki tercihlerini yaparken cesur davranmaktan çekinmiyorlar. Ancak konu ev dekorasyonuna gelince, radikal tercihler ya da köklü değişiklikler yapmaya karar vermek hemen mümkün olmuyor. Bu yüzden iyi bir ev dekorasyonu için kullanılacak stile karar vermeden önce; o evde yaşayanların moda ve stil anlayışına daha yakından bakmak, bu stilden faydalanmak gerekiyor. Kısaca, herkesin gardırobunda da en az bir siyah pantolon ve ceket olduğuna göre, ev dekorasyonunda da siyah renk kullanımından kaçmaya hiç ama hiç gerek yok!

