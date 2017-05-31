Denediniz mi: Lebeniye Çorbası

Arapça yoğurt anlamına gelen ‘leben’den adını alan çorba, anlayacağınız üzere yoğurtlu bir lezzet. Biz de daha çok Güneydoğu bölgesinde bilinen bu çorba, Lübnan mutfağında da oldukça popüler. Denemenizde fayda var…



Unutmayın; nohutları haşlamadan önce 8-10 saat suda bekletmenizde fayda var…



Malzemeler:

1 su bardağı haşlanmış nohut

2 yemek kaşığı kırık pirinç

1,5 su bardağı süzme yoğurt

2 yemek kaşığı un

Yarım limonun suyu

Su

Üzeri için; nane



Köftesi için:

200 gr. köftelik kıyma

1 adet kuru soğan

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber



Yapılışı:

İki yemek kaşığı pirinci yıkadıktan sonra tencerede bir su bardağı su ile haşlamakla başlayın çorbanıza. Bir yandan da köftesi için; kıymayı bir adet rendelenmiş kuru soğanı, tuz ve karabiber ile yoğurun. Devamında elde ettiğiniz harçtan nohut büyüklüğünde köfteler yapın.



Diğer tarafta pişen pirinçlerinizin üzerine 4 bardak su ile haşlanmış nohutları da ekleyip, kaynatın. Bir kapta da yoğurt, un, limon suyu ve yarım bardak suyu çırpın. Tencerede kaynamış olan yoğurt-pirinç karışımdan bir bardak kadar su alıp, kaptaki yoğurtlu karışıma ekleyin ve çırpmaya devam edin.



Elde ettiğiniz yoğurtlu karışım soğumaya yakınken, nohut-pirinç karışımına parça parça ekleyin. Damak tadınıza göre tuzunu da attıktan sonra çorbanızı kaynamaya bırakın.



Son olarak tereyağında kızarttığınız nohut büyüklüğündeki köftelerinizi, yine yağda kızdırdığınız nane ile buluşturun. Çorbayı aldığınız kaseye köfteli-naneli karşımı da ekleyerek servis edebilirsiniz.



Afiyet olsun!

