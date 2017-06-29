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Denediniz mi: Mineral Fondöten

Denediniz mi: Mineral Fondöten


Söz konusu kozmetik olunca akan sular duruyor; aklınıza, hayalinize gelebilecek her şey bu çekici dünyada kendine yer buluyor. Mineral de kozmetik dünyasında ilk olarak pudra ürünlerde akıllara gelse de aslında fondöten grubunda da kendine oldukça büyük bir yer buluyor.
 
Bitişi doğal, hassas ciltlerin seveceği ve cilde nefes aldıran hafif içeriğiyle mineral fondötenler, özellikle de yaz aylarında tam da ihtiyacınız olan bir ürün… İşte sizler için seçtiğimiz 4 mineral fondöten…
 
LAURA MERCIER – MINERAL POWDER
 
İnce yapısı, ciltteki renk eşitsizliklerini gidermesi ve parlak ama sim içermeyen yapısı ile Laura Mercier Mineral Powder, mineral fondötende şans verilesi ürünlerden…
 

mineral fondoten
 
MAC – MINERALIZE SKINFINISH NATURAL
 
Ortaya yakın kapatıcılık özelliği ile Mac Mineralize Skinfinish Naturel, tek başına da makyaj sabitlemek için de kullanılabilir. Yağlı ciltlerin özellikle seveceğini düşündüğümüz fondöten, matlaştırıcı bir etki sunuyor.
 
mineral fondoten

 
PHYSICIANS FORMULA MINERAL WEAR CUSHION FOUNDATION
 
Güneşin zararlı ışınlarına karşı SPF50 ultra koruma içeren fondöten, temiz içeriği ile gönülleri fethediyor. Orta kapatıcılık sağlayan ürün günlük kullanım için birebir…
 
mineral fondoten

BARE MINERALS – ORIGINAL FOUNDATION BROAD SPECTRUM
 
Mineral kozmetik denilince akıllara gelen ilk marka BareMinerals’ın hit ürünü olan bu fondötende, sadece 5 içerik bulunuyor. Bütün cilt tipleri için uygun olan fondöten her şekilde favorimiz…
 
mineral fondoten

 
 
 


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