Denim’de Son Moda: Armalı Kot Ceketler

Kot ceket armaları bu fikir için ideal malzemeler. Yeni sezonda armalı kot ceketlerin fazlasıyla trend olduğunu da düşünürsek, e daha ne bekliyoruz? Haydi, en sevdiğimiz armalar ile kot ceketlerimizi süslemeye…



Sonbahar döneminde gömleklerde baş gösteren büyük arma modası, yeni sezonda kot ceketlere geçmiş durumda. İster boyfriend dediğimiz uzun ve kendi bedeninizden bir beden büyük gibi gözüken kot ceketleriniz ile isterseniz de biker model kot ceketler ile birlikte kullanacağınız kot ceket armaları sizi hem farklı hem de oldukça iddialı gösterecek.İpucu: Armalı bir kot ceket edinirken armaların yapıştırma değil dikme olduğuna dikkat etmenizi öneririm. Çünkü yapıştırma olan armalar zamanla sökülebilir.Stil önerisi: Kot ceket armalarının moda olduğunu söyledik. Peki, işin içine bir de tüyleri katarsak nasıl olur? 2017 yılında renkli tüylerin ne kadar moda olduğunu söylememize gerek yok herhalde… Yakalardaki renkli tüyler ve kot ceketteki armalar 2017 yazının ne kadar cıvıl cıvıl ve renkli geçeceğini bize şimdiden göstermiş vaziyette. Öyleyse iki trendi bir arada kullanmaktan çekinmeyin ve armalı kot ceketleri alışveriş listenizin ilk sıralarına yükseltin.