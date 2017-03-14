Deri Benim İmzam

Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Tasarımcı Rabia Kurşun kimdir?

İstanbul’da doğdum ve büyüdüm, üniversiteyi psikoloji alanında tamamladım. Evli ve 2 çocuk annesiyim. Üniversiteden sonra 5 yıl aile ve çift terapisinde uzmanlık eğitimi aldım, bir süre kendi alanımda çalıştıktan sonra ilk kızım doğduğunda mesleğime ara verdim. Kızım bir buçuk yaşına geldiğinde sektör değiştirip 2012 yılında kendi tekstil firmamı kurdum ve 2 yıl bir fiil kendi firmam için çalıştım. Daha sonra yerli ve yabancı birçok firma için koleksiyonlar hazırlayan ekibin içinde yer aldım. Bu süre zarfı içerisinde kazandığım bilgi, birikim ve beceriler ile uzun süredir planladığım kendi ismim RABİA KURŞUN ile moda ve tekstil sektörüne dönmüş oldum.



Tasarımcı olmaya nasıl karar verdiniz? Tasarımlarınızın hikayeleri var mı?

Küçük yaşta başlayan moda ve tasarım tutkum sayesinde ilk önce 2009 yılında moda üzerine bir blog yazmaya başladım, üniversite birinci sınıfta merakım artınca LCC’de bir yıl moda üzerine profesyonel bir eğitim aldım. Uzun yıllardır düşündüğüm kendi ismim ile markalaşmak için alt yapısını oluşturduğum fikrin olgunlaşması gerekiyordu. 2016 yılına kısmet oldu. Farklı bir alanda uzun yıllar eğitim almış olsam da şu anda beni daha çok heyecanlandıran ve içinde yaratıcılığımı da rahatça kullanabildiğim moda sektöründe çalışıyor olmaktan oldukça mutluyum. Tasarımlarımda yaşadığımız coğrafya ve seyahat ettiğim ülkelerdeki kazandığım farklı bakış açıları benim için çıkış noktası oluyor. Her koleksiyon benim için ayrı bir hikâye…



www.rabiakursun.com

Teşekkür ediyorum. Deri çok özel bir materyal ve kullanılması da çok özel bir titizlik gerektiriyor. Deri ile birlikte kullandığınız kumaştan tutun da kesimi, dikimi oldukça zahmetli süreçlerden geçerek müşterinin eline geçiyor. Deri dış giyimde rahatlıkla kullanılan ve tercih edilen bir materyaldir.Derinin neredeyse yakışmadığı hiçbir kumaş yok diyebilirim, ayrıca çok ufak bir aksesuar olarak bile kullanıldığında ürüne değer ve şıklık katıyor.Deri özel bir materyal olduğu için kullanımı ve kombinlenmesi de ayrı bir ustalık gerektiriyor.Deri pantolonları, jean pantolonlar gibi her şey ile kombinleyebilirsiniz, yazın basic bir t-shirtle kombinleyebilir ya da ipek bir gömlekle daha sofistike bir görünüm elde edebilirsiniz.Deri etekleri en çok kaşmir kazaklar ile seviyorum ayrıca şifon ya da ipek gömleklerle de çok şık duruyor.Deri bir ceket bir kadının her zaman gardırobunda olması gereken kurtarıcı parçalar içindedir ki düz bir jean, basic bir t-shirt üzerine alacağınız biker bir deri ceket ile harika bir kombin oluşturabilirsiniz.Uzun yıllardan beri deri ve kürk alanında birçok yerli ve yabancı markaya tasarım yapma fırsatım oldu. Deri ve kürk en iyi bildiğim alan olduğu için tasarımlarımda da sıkça yer veriyorum, deri benim imzam.Kendine yakıştıran herkes deri giyebilir fakat deri bedene yapışan bir materyal olduğu için kadınların seçim yaparken kendi vücut ölçülerine ve vücut tiplerine göre modeller seçmelerini tavsiye ederim. Benim koleksiyonumdaki deri parçalar 34-42 beden arası üretilmektedir. Kaşmir ve yün koleksiyonumu talep üzerine 44 bedene kadar çalıştım.“Az çoktur“ fikri benim tarzımı anlatan en güzel kelime. Koleksiyonumda desendense az renk ile çok şey anlatmaya çalışan tasarımlar yapıyor ve genellikle kesimler ile oynamayı seviyorum. Tasarımlarımı aksesuarlar ile zenginleştirerek monotonluğu engellemeye çalışıyorum. Koleksiyonumun tamamını deri ceketler, deri pantolon ve etekler, kürk kaşmir karışımı kaban ve pardösüler, parkalardan oluşuyor. Kullandığım materyal daha çok deri ve kürk olduğu için kış mevsimi benim için önemli bir yere sahip ve bu nedenle kış koleksiyonum daha fazla parçadan oluşmakta.“Rabia Kurşun” markasını tercih eden kadınlar ne istediğini bilen, abartıdan uzak ama şık, zamansız tasarımlardan şaşmayan kadınlar oluşturuyor, tasarımlarım geniş bir kitleye hitap ediyor bu anlamda.2017 bahar-yaz hazır giyim koleksiyonum görücüye çıkmak üzere, yeni koleksiyonumda deriyi gipür ile birleştirip harika tasarımlar ortaya çıkardım, fresh ve canlı bir koleksiyon sizleri bekliyor.Mart ayı benim için kermesler ile dolu bir ay. 4 Mart Raffles Otelde, 8-9 Mart Wyndham Kalamış Otel de 14-15 Martta İstanbul Grand Shreton Ataşehir’de kermeslerde müşterilerim ile buluşma fırsatı yakalayacağım.Yeni Koleksiyondan Parçalar:Online shop:Showroom adresi: Hamidiye mah. Söyler cad. No:2 Kağıthane İstanbulTelefon: 02122949000