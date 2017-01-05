Deri Ceketler Renklendi!

Moda dünyasının ‘kült’ parçaları haline gelmiş bu parçalar ile her sezon iddialı ve trend bir görüntüye ulaşmak da mümkün. İşte kıyafet dolabınızda mutlaka yer alması gereken ve modası asla geçmeyecek olan deri ceketlerin yeni sezondaki en farklı görüntüsü: Renkli deri ceketler.



Havaların soğumaya başladığı şu günlerde siz de kendinizi soğuktan korumak için kat kat giyinmek zorunda mı kalıyorsunuz? Öyleyse kombininizi, 'creme de la crop'u olarak tarif edebilecek havalı ve zamansız bir parça olan deri ceketler ile tamamlamaya ne dersiniz? Sezonun en hit parçalarından birisi olan deri ceketler, ünlü tasarımcıların elinde biraz değişikliğe uğrayarak yeni sezonda renkli tasarımlar ile karşımıza çıkıyor. Siyah deri ceket herkesin aklına gelen ilk tercih olsa da, deri ceket trendini farklı ve iddialı bir şekilde taşımak isteyenlere renkli tasarımları öneriyoruz.Renkli deri ceketler, ünlü markaların yeni sezon kreasyonlarında sıkça karşımıza çıkıyor. Pembesinden beyazına, kırmızısından bordosuna kadar sezonun hit renkleri ile üretilen deri ceketler, soğuk havalara inat kombinlerinizi renklendirmek için en ideal seçeneklerden birisi olarak görülüyor. Baştan aşağıya siyah renkte bir kombini bordo ya da nefti bir deri ceket ile tamamlamak, sizi diğerlerinden bir adım öne çıkaracaktır...