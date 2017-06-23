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Detaylarda Şıklık Var!

Detaylarda Şıklık Var!

Bayramda elbise konforu yanı sıra şıklığından da vazgeçmek istemeyenlere hanım hanımcık bir kombin önerisi geliyor...

Ziyaretlerinizde hem sade ve şık hem de cool görünmek için pastel renklerin yanında turuncu ve tonlarının verdiği enerjiyi de kullanabilirsiniz. Detaylarda patlatacağınız farklar, kombininizi bir adım daha ileri taşıyacaktır.
 

BEYMEN_CLUB
BEYMEN CLUB
 
BEYMEN_CLUB
BEYMEN CLUB
 
mango
MANGO
 
MANGO
 
JIMMY CHOO
JIMMY CHOO
 
Vakko
VAKKO
 
SWAROVSKİ
 
SWAROVSKİ
SWAROVSKİ


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