Detaylarda Şıklık Var!
Bayramda elbise konforu yanı sıra şıklığından da vazgeçmek istemeyenlere hanım hanımcık bir kombin önerisi geliyor...
Ziyaretlerinizde hem sade ve şık hem de cool görünmek için pastel renklerin yanında turuncu ve tonlarının verdiği enerjiyi de kullanabilirsiniz. Detaylarda patlatacağınız farklar, kombininizi bir adım daha ileri taşıyacaktır.
Ziyaretlerinizde hem sade ve şık hem de cool görünmek için pastel renklerin yanında turuncu ve tonlarının verdiği enerjiyi de kullanabilirsiniz. Detaylarda patlatacağınız farklar, kombininizi bir adım daha ileri taşıyacaktır.
BEYMEN CLUB
BEYMEN CLUB
MANGO
MANGO
JIMMY CHOO
VAKKO
SWAROVSKİ
SWAROVSKİ
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