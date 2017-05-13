Dev Eserler Çocukların İmzasını Taşıyor

Bahçeşehir Koleji tarafından “Dünyayı sevgi ve hoşgörü kurtaracak” düşüncesiyle geçen yıl ilk defa düzenlenen ve geleneksel hale gelen “Çocuk Sanat Bienali” 22 Mayıs Pazartesi günü İstanbul Deniz Müzesi’nde kapılarını açıyor. Bu yıl “fark” temasıyla gerçekleştirilecek bienalde çocukların penceresinden yansıyan eserler 3 gün süreyle sergilenecek ve bienal ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.



Akademik başarının yanı sıra kültür-sanat ile iç içe bireyler yetiştirmeyi, sanata ve sanatçıya önem vermeyi misyon edinen Bahçeşehir Koleji, çocukların özgür fikirlerini ortaya çıkartmak amacıyla geleneksel hale getirdiği “Çocuk Sanat Bienali”nin ikincisini bu yıl 22 Mayıs-24 Mayıs tarihleri arasında İstanbul Deniz Müzesi’nde düzenleyecek.



Çocuk Bienali Ülkemizin Bir Klasiği Olacak



Gün geçtikçe daha derin bir şekilde tek tipleşen ve birbirini taklit eden bir dünyada çocukların “FARK” kelimesine yakınlaşmasını, bu doğrultuda keşfettiklerini sanatla birleştirmelerini sağlayan Bahçeşehir Koleji, “Çocuk Sanat Bienali” ile ortak bir dil yaratarak uzun vade de kültür, sanat tasarımı üreticisi ve takipçisi, duyarlı ve bilinçli bireylerin yetiştirilmesini hedefliyor.



“FARK” ile Özüne Dönecekler



Bahçeşehir Koleji 2. Çocuk Sanat Bienali’nde, “farklı olmak”, “fark edilmek”, “fark yaratmak”, “farkındalık” gibi toplumsal hayatta yer alan, eğitim sisteminden üretim biçimlerine, iletişimden tüketim alışkanlıklarına kadar her alanı etkileyen kavramların çocuk penceresinden yansımaları yer alacak.

