Dice Kayek’ten Kapsül Koleksiyon

Sade ama aynı zamanda göz alıcı parçalar tasarlayan ikiliden şimdi de 2017 İlkbahar-Yaz kapsül koleksiyonu geliyor.



İstanbul'un eşsiz güzelliği, geleneksel sanat ve mimarisini lükse uygun kıyafetlerle buluşturan Dice Kayek; etkileyici tasarımlarını yeni koleksiyonlarıyla da devam ettiriyor. Dice Kayek, 2017 İlkbahar - Yaz kapsül koleksiyonunda bir yandan kristallerle işlenmiş üstler, couture tarzı kot etek ve ceketlerle spor şıklığı ortaya çıkarırken bir yandan da farklı formlardaki uzun ve kabarık gömlekler ilgi çekiyor. Koleksiyonun baş tacı ise Paris'in ünlü pazarlarından toplanan vintage broşlarla harika bir şekilde süslenmiş kot ceket şüphesiz.







