Dice Kayek’ten Kapsül Koleksiyon
İlk olarak 1994 yılında markaları Dice Kayek’i kurup moda dünyasına atılan Ayşe ve Ece Ege, başarı dolu koleksiyonlarına ara vermeden devam ediyor.
Sade ama aynı zamanda göz alıcı parçalar tasarlayan ikiliden şimdi de 2017 İlkbahar-Yaz kapsül koleksiyonu geliyor.
Sade ama aynı zamanda göz alıcı parçalar tasarlayan ikiliden şimdi de 2017 İlkbahar-Yaz kapsül koleksiyonu geliyor.
İstanbul'un eşsiz güzelliği, geleneksel sanat ve mimarisini lükse uygun kıyafetlerle buluşturan Dice Kayek; etkileyici tasarımlarını yeni koleksiyonlarıyla da devam ettiriyor. Dice Kayek, 2017 İlkbahar - Yaz kapsül koleksiyonunda bir yandan kristallerle işlenmiş üstler, couture tarzı kot etek ve ceketlerle spor şıklığı ortaya çıkarırken bir yandan da farklı formlardaki uzun ve kabarık gömlekler ilgi çekiyor. Koleksiyonun baş tacı ise Paris'in ünlü pazarlarından toplanan vintage broşlarla harika bir şekilde süslenmiş kot ceket şüphesiz.
Benzer Haberler
Yılın Rengi Yeşilin En Büyük Rakibi: SarıHer yıl olduğu gibi 2017 yılının başında da ünlü renk enstitüsü..
12. İstanbul Uluslararası Kumaş Tasarım Yarışması’na Başvurular Başladı!4000'den fazla üyesiyle Türkiye'de tekstil ihracatçısını temsil..
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Henüz yorum eklenmemiştir.