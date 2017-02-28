Diesel Saatlerinde Retro Etki

İlkbahar 2017 saat koleksiyonunda kahverengi derinin uyandırdığı retro etki, nostaljik esintisiyle geçmişe kısa bir yolculuk yapmanızı sağlıyor. Metal tonlarıyla bir araya gelen kahve deri, maskülen stili ve kadran camının sarı tonları, koleksiyonun öne çıkan detayları arasında.



TAG Heuer, Maurice Lacroix, U-Boat, Burberry, Versace, Emporio Armani Swiss Made, Salvatore Ferragamo, Roberto Cavalli by Franck Muller, Emporio Armani, Gc, Tory Burch, Hugo Boss, Cerutti 1881, Michael Kors, Marc Jacobs, Welder, Guess, Tommy Hilfiger, Diesel, DKNY, Armani Exchange, Kate Spade New York, Karl Lagerfeld, Skagen, Fossil, Henry London, Adidas, Esprit, Wesse, Xonix gibi dünyanın en büyük marka saatlerini Türkiye distribütörü Saat&Saat’te bulabilirsiniz.



İlkbahar 2017 Diesel saat koleksiyonu Saat&Saat mağazalarında ve web sitesinde!



