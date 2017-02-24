Dilek Hanif'ten Türk Kızılayı Yararına Defile

Davranış Bilimleri Uzmanı Aşkım Kapışmak ve Deniz Akkaya'nın sunuculuğunu üstlendiği programda, şarkıcı Fettah Can da konser verdi. Defilenin ardından gerçekleştirilen açık artırmada Modacı Dilek Hanif'in tasarladığı 24 kıyafetin satışından elde edilen 7 milyon 875 bin lira, Türk Kızılayı’na bağışlandı. Elde edilen bağışla 21 şehre anaokulu yaptırılacak.



Geçen yıl düzenlenen kampanyadan elde edilen bağışların ihtiyaç sahiplerine ulaştığını vurgulayan İstanbul Şubesi Başkanı İlhami Yıldırım, ''Bugün 24 elbiseyi açık artırmayla satışa sunduk. Buradan elde ettiğimiz gelirle, 81 ilde 81 anaokulu projesi kapsamında 21 şehre 3 derslikli anaokulu yapacağız. Bir okulun maliyeti 375 bin lira. İhtiyaç sahiplerine katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum.” dedi.Projenin içinde bulunmaktan çok memnun olduğunu dile getiren Modacı Dilek Hanif, “Kızılay Türkiye'nin en köklü ve önemli kurumlarından bir tanesi. Kızılay için bunu yapıyor olmak da benim için son derece mutluluk ve heyecan verici. Bana bu projeyi getirdikleri için gerçekten teşekkür ediyorum. Çünkü bu tarz aktivitelerin ve programların içinde olmak benim için çok önemli. Her bireyin muhakkak kendi kapasitesi içinde bu tarz etkinliklerde olması, elinden geleni yapması, elini taşın altına koyması gerekiyor. Toplum olarak bence her şeyden önce buna ihtiyacımız var. Birbirimize destek vermeye, birlikte olmaya ihtiyacımız var.” dedi.