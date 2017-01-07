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Dior'un Yeni İlham Kaynağı Versailles Sarayı

Dior'un Yeni İlham Kaynağı Versailles Sarayı

Modanın ve sanatın başkenti Fransa'da simge haline gelen, yıl boyunca turist akınına Versailles Sarayı, dünyaca ünlü marka Dior'a ilham kaynağı oldu.

Dior Jewellery’nin baş tasarımcısı Victoire de Castellane'nin hazırladığı son mücevher koleksiyonuna ışık saçan Versailles Sarayı, koleksiyon 'Dior a Versailles' için çıkış noktası oldu.
 

dior mücevher
Damla kesim elmas kolyeler, Versailles avizelerinin kristal püsküllerinden; küpeler kral dairelerinde bulunan perde bağlarından; fiyonklar ise Rokoko tarzı saray mobilyalarından esinlenildi.
dior mücevher
Tasarımcı Victoire de Castellane, koleksiyonun adeta her parçasında bizleri Versailles’in sanat kokan tarihine çağırıyor. Hatta Castellane koleksiyon ile ilgili, “Versailles’i, tüm değerli taşları pırıldatan mum ışığıyla aydınlatılmış bir gecede hayal etmeye çalıştım. Kadınlar mücevherlerle donatılmış. Eğer dikkatlice dinlerseniz gümüş çatal-bıçak takımların porselenler üzerinde çıkardığı melodiyi duyabilirsiniz!” diyor...
 
dior mücevher

Koleksiyonda gül ve oval kesimdeki elmaslar, modern baget elmas yanında beyaz altınla güzel bir uyum sağlıyor. Geometrik kesim elmas kolyeler ise birbirine geçen Rokoko çelenkleri gibi yansıtılıp tasarımları Versailles'in kendine has klasizmi ile bir araya getiriyor.
 
dior mücevher


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