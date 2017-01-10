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DIPTYQUE’DEN ÖZEL SEVGİLİLER GÜNÜ KOLEKSİYONU

DIPTYQUE’DEN ÖZEL SEVGİLİLER GÜNÜ KOLEKSİYONU

Diptyque’in Antoneitte Poisson işbirliği ile hazırladığı, tamamen el işçiliğiyle tasarlanan biri çiçek, diğeri geometrik desenlerle zenginleşen iki özel seriden oluşan Sevgililer Günü Koleksiyonu BEYMEN’lerde yerini aldı.  

İngiltere Kralı 2. Henry’nin sevgilisi Rosamund Clifford’dan adını taşıyan gülden ilham alarak hazırlanan Diptyque Rose Mundi Koleksiyonu, şam gülü, okka gülü, liçi ve paçuli’nin muhteşem uyumuna sahip 200 ml parfüm, 70 gr ve 140 gr’lık iki farklı boyda mum, giyinme odaları ve çamaşır dolapları için özel olarak hazırlanan “scented oval” den oluşuyor. 
 
18. yy’ın geleneksel domino duvar kağıdı desenleri ile bezeli şık ambalajlardaki  Diptyque Eau Rose Koleksiyonu’nda ise spray ve roll-on’dan oluşan Edp, hareket halindeyken çok yönlü koku sunan krem parfüm, makademya yağı ve aleovera ile zenginleştirilmiş el kremi yer alıyor.
 
Diptyque’in Sevgililer Günü için özel ve sınırlı sayıdaki ürünleri BEYMEN’lerde              14 Şubat için farklı bir hediye alternatifi oluşturuyor.
 


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