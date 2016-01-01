Eğer buna cesaret edemezseniz, dişlerinizi beyazlatmak için doğal ürünler kullanarak da bu işlemi yapabilirsiniz. İşte evde hazırlayabileceğiniz diş beyazlatan doğal tarifler….



- Portakal kabuğunun iç kısmı ile 45 saniye boyunca dişlerinizi ovuşturabilirsiniz. Portakal kabuğunun beyaz kısmı, dişlerin daha beyaz olmasını kolaylaştırıyor. Bu işlemden yarım saat sonra dişlerinizi fırçalamayı unutmayın...



- Çilek ve karbonat ile kendi diş macununuzu kolayca hazırlayabilirsiniz. Çilek, içeriği ile doğal bir beyazlatıcıdır. Çilekleri ezip, karbonat ile karıştırın; bu karışımı dişlerinize uygulayıp 20 dakika bekletin. Yıkadıktan yarım saat bekleyin ve dişlerinizi normal rutininizdeki gibi fırçalayın. Bu karışımı çok sık kullanmamaya özen göstermelisiniz...



- Günde bir elma tüketmeye çalışın. Elma, içindeki maddeler ile dişleri beyazlatırken, diş etlerinin güçlenmesine de yardımcı olur.



- Bir bardak kaynar suya, iki yemek kaşığı kadar adaçayı ekleyin. Soğumaya başladıktan sonra, her öğün sonrasında bu karışımla ağzınızı çalkalayın. Yemekten sonra adaçayı yaprağı çiğnemek de bu konuda size yardımcı olabilir.



- Ortalama iki dakika kadar muz kabuğunun içiyle dişlerinizi ovalayın. Bu işlemi istediğiniz sıklıkta uygulayabilirsiniz. Muzun içindeki salisilik asit, diş minesini beyazlatmanıza yardımcı olacaktır.



- Karbonat tozunu diş fırçanıza döküp dişlerinizi tek tek ovalayın. Unumsu yapısı nedeniyle uygulanmasını yadırgasanız da, dişlerinizi beyazlatmaya yardımcı olacaktır.







