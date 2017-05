Diş Sağlığı İçin Mutlaka Tüketin!

Gülümsediğinizde herkesin dikkatini çekecek kadar beyaz dişlere sahip olmak, estetik bir görüntünün anahtar parçalarından birisidir. Peki hem sağlıklı hem de bembeyaz gözüken dişlere sahip olmanın beslenmemiz ile doğrudan ilgisi olduğunu söylesek…



Kereviz

Kereviz zengin miktarda lif içeriği bulunan sebzelerden birisidir. Hem ağızda çok fazla çiğnememizi gerektirdiği hem de zengin lif içerdiğinden kereviz sebzesi diş sağlığı için en faydalı yiyecekler listesinde ilk sıralarda yer alır. Çünkü besinleri ne kadar çok çiğnersek o kadar fazla tükürük salgılanır ve dişlerde çürük oluşmasına sebep olan bakterilerin oluşma riski de o kadar azalır.



Kivi

Kivi, hem kalsiyum hem de C vitamini zengini bir meyve olduğu için tüm vücut sağlığımıza olduğu kadar ağız ve diş sağlığımız için de çok önemlidir.



Peynir

Peynir her yaş grubunda tüketilmesi gereken ve faydası saymakla bitmeyen yiyeceklerden birisidir. Diş sağlığı açısından ise ağız içinin pH dengesini korumaya yardımcı olduğu düşünülürse peynir tüketmek özellikle diş çürüklerinin azalması bakımından çok ama çok önemlidir.



Yoğurt

Yoğurt derken tam bir kalsiyum deposundan bahsediyoruz. Yoğurt bu özelliği sebebi ile de diş sağlığı için oldukça önemlidir.



Yeşil çay

Yeşil çay her zaman sağlıklı beslenme listelerinde ve diyet listelerinde bir numaralı içeceklerden birisidir. Ancak yeşil çay sadece sağlıklı beslenme ve diyet listeleri için değil diş sağlığı için de önemlidir. Vitaminler, mineraller, faydalı elementler, antioksidanlar bakımından zengin olan yeşil çay, diş ve dişeti sağlığı açısından da çok önemlidir.



Çilek

Çok sevdiğimiz çilek hakkında size güzel bir haberimiz var! Çilek tam bir diş ve diş eti dostu. Vitamin, mineral, antioksidan ve faydalı elementler bakımından çok zengin olan çilek; ağız içinin temizlenmesi, çürüklere ve kokuya sebep olan bakterilerden arındırılması ve diş taşlarının oluşumunun önlenmesi bakımından oldukça önemlidir.