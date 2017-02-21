Dişlerin de Bahar Temizliğine İhtiyacı Var!

Doğanın yenilendiği şu günlerde kendimizi de yenilemenin tam zamanı. Sağlıklı ve çekici bir gülümsemenin anahtarı olan ağız ve diş bakımı için bahar ayları en uygun zaman… Canlanan doğaya bembeyaz dişlerle merhaba demek için diş sağlığımıza ve diş temizliğimize dikkat etmemiz gerekiyor. Baharı bembeyaz dişlerle karşılamak isteyenler için diş beyazlatma ve diş taşı temizliği konusunda izlenecek adımları Diş Hekimi ve Protez Uzmanı Çağdaş Kışlaoğlu açıklıyor.



Diş temizliği nedir ve nasıl yapılır?



Diş temizleme, zamanla dişlerde meydana gelen plağın ve tartarın dişlerden arındırılması işlemi olarak tanımlanmaktadır. Tartar veya diş taşlarının dişte birikmesine izin verilirse, zamanla bakteri oluşumu meydana gelir. Dişlerin temizlenmesi ve parlatılması işlemlerinin temel amacı diş yüzeyinin pürüzsüz ve temiz hale getirilmesidir. Böylece bakteriler dişlere zarar vererek diş sağlığını tehdit edemez. Yapılan temizleme işlemi diş eti hastalıklarını engellemede en etkili yöntemdir.



Dişlerdeki tartar ve plaklar dişe zarar vermeyecek aletler kullanarak temizlenir. Bunlar;



Ultrasonik aletler: Diş temizliğine ilk olarak ultrasonik alet ile başlanır. Titreşim yoluyla büyük tartarların dişlerden düşmesi sağlanır. Yapılan işlem ile beraber su püskürtülür ve ağız içinin temizliği sağlanır. İşlem sırasında kullanılan alet uğultulu bir ses çıkarır. Ağız içinde titreşim yaşanır. Aletin uç kısmı yuvarlak ve kavislidir. Bu da kesici bir alet olmadığı için dişlere zarar vermez. Dişlerdeki tartar oranı fazla ise temizleme işlemi daha uzun sürebilir.



İnce el aletleri: Ultrasonik cihaz ile büyük tartarlar dişlerden temizlendikten sonra ince el aleti ile kalan parçalar temizlenir. Diş yüzeyi pürüzsüz hale gelene kadar işleme devam edilir. İnce el aletleri diş yapısına uygun olarak tasarlanmıştır. Böylece diş aralarında ve diş kıvrımlarında biriken tartarlar kolaylıkla temizlenir.

