Diyet Efsaneleri: Limon Yağ Yakımını Hızlandırır Mı?

Birçok faydasının yanı sıra; yağlara karşı gizli bir silah olduğu öne sürülen limon, popüler diyet fikirleri ve listelerinde de ön sıralarda yer alıyor.



Peki, limon gerçekten kilo vermeye yardımcı olabilir mi? Yoksa bu sadece bir internet efsanesinden mi ibaret? İşte kilo vermede limonun gerçek yüzü…



Limon; içerisinde birçok vitamin, mineral ve bileşikler içeren, özellikle C vitamini bakımından oldukça zengin bir besin. Limonun kilo vermede ve yağ yakımında bu kadar etkili olduğu iddiaları da C vitamini zenginliği yüzünden. C vitamininin; vücuttaki yağın yakılmasında rol oynadığını düşündüren bazı araştırmalar, limonun da yağ yakımını desteklediğini belirtir. Araştırmalar sonucunda limon ile ilgili bu bulgular ilginç ve detaylandırılması gereken bulgular olsa da, bu bulgular limonun kilo kaybına yardımcı olma fikrini tamamen desteklemez.



Güzel haber ise şu; limon kilo kaybı için sihirli bir formül değil, fakat kalorisi oldukça düşüktür. İçerisinde kalori barındıran içecekler yerine limonlu kalorisiz içecekler kullanmak hem kilo kaybı hem de genel sağlığa yardımcı olacak harika bir alternatif.