Diyet Kurallarını Yıkmaya Ne Dersiniz?

Yıllardır çeşitli diyet kurallarına maruz kalındığı doğrudur fakat bu kuralların çoğunun yanlış olduğunu söylesek? İşte duyduğunuz fakat hiçbir yararı olmayan diyet kuralları…



Akşam 7 kuralı

Birçok diyet listesinin katı sınırlarından birisi olan akşam saat 7’den sonra yemek yememe kuralı yanlış bildiğimiz diyet kurallarının en başında yer almayı hak ediyor. Çünkü yoğun bir tempoda çalışan kadınları daha da sıkıntılı bir sürece sokan bu sözde kural, günümüz şartlarında kesinlikle güncellenmeli! Fakat saat 21.00’e kadar yemek yemeyi beklerseniz bu sefer de çok acıkırsınız ve açlığınız sizi ele geçirebilir. Buna en güzel çözüm; saat 19.00 gibi peynir, salata ya da bir taze meyve veya 15 fındık/badem ya da dilim ekmek-peynirden oluşan küçük bir öğün yaparak açlığınızı bastırmak ve saat 21.00’da salata veya sadece ana yemek yiyerek kilo alımını engellemek.



Yağı Hayatınızdan Tamamen Çıkarmak Doğru Mudur?

Yağ meselesi gerek diyetisyenleri gerekse de diyet listelerini birbirine düşüren ana sorunlardan birisi. Fakat bilinenin aksine hayatınızdan yağı çıkarmak, tek başına kilo vermek için sağlıklı ve gerçekçi değildir. Unutmamak gerekir ki vücudunuzun yağa da ihtiyacı var. Üstelik yağın uzun süre midede kaldığını ve midenin boşalmasını geciktirdiği de doğrudur. Yağ konusunda en güzel çözüm ise; doymuş yağı azaltıp doymamış yağa yönelmektir.



Düşük Karbonhidrat Yemek

Kilo vermek isteyenlerin aklına gelen ve en çok söylenen çözümlerden birisi karbonhidrat tüketimini mümkün olduğu kadar azaltmaktır. Maalesef bu doğru bilinen yanlış yüzünden diyet yapanlar önemli hataya düşerek vücuda yeterli miktarda karbonhidrat almıyor. Oysaki şunu gözden kaçırırlar; yağ yakmak için karbonhidrata da ihtiyaç vardır.





Not: Bu yazıda yer alan içerik hiçbir durumda tanı, tedavi amaçlı bir öneri niteliği taşımamaktadır. Tüm sağlık sorunlarınız için öncelikle doktorunuza başvurunuz. Herhangi bir sağlık sorunu için alternatif tedavi yöntemleri hakkında doktorunuzdan tavsiye alınız.