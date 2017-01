Diyet Listelerinin Vazgeçilmezleri

Üstelik yasaklar geldikçe listeye giren tüm yiyecekler size de daha cazip gelmez mi? Peki, durum bu kadar zor ve karışık iken; hayallerinizdeki fiziğe ve sağlık seviyesine ulaşmanız nasıl olacak?



İşte diyetisyen ve beslenme uzmanlarının kilo vermeye çalışan herkese önerdiği, içerik bakımından zengin ve ultra düşük kalorili gıdalar…



Kabak

İçerisinde bol lif barındıran kabak, bu özelliği sayesinde öncelikle tembel bağırsak sorunu yaşayanlar tarafından mutlaka tüketilmelidir. İçerisinde bol lifin yanı sıra zengin miktarda potasyum, fosfor, kalsiyum ve magnezyum da bulunduran kabak; kalori bakımından da diyet yapanların en gözde yiyeceği... 100 gramı sadece 19 kalori!



Domates

Diyet yapanların ve sağlıklı beslenenlerin beslenme listesinde muhakkak olması gereken bir besin daha: Domates. En güçlü antioksidanlardan biri olarak gösterilen bu kırmızı mucize, kolesterol seviyesini düşürme ve kan şekerini dengeleme konusunda da çok etkilidir. Domatesin kalorisini merak ediyor musunuz? 100 gram domates sadece 22 kalori barındırıyor.



Lahana

Zengin bir C vitamini kaynağı olan lahana; akciğer, mide ve kolon kanserine karşı vücudu koruma görevi de görür. Lahananın kalorisine baktığımızda ise yüzümüz gülecektir: 100 gramda sadece 24 kalori.



Salatalık

İçerisinde bol miktarda su bulunan salatalık, 100 gramında sadece ve sadece 15 kalori barındırır.



Karnabahar

Tam da kış aylarında iken yüksek miktarda C vitamini içeren karnabaharı bol bol tüketebilirsiniz. Üstelik karnabahar 100 gramında sadece 27 kalori bulundurur ve bu sebeple diyet listelerinin de gözdesidir.



Taze biber

Hem çok iyi bir antioksidan olan hem de C vitamini bakımından son derece zengin olan taze biber, 100 gramında sadece 22 kalori bulundurur.