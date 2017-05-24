Diyet Listenizde Bu Değişiklikleri Mutlaka Yapmalısınız!

Yaz mevsimi yaklaştı ve kışın aldığımız birkaç kilo fazlalık gözümüze daha da fazla gelmeye başladı. Yaz aylarına fit ve sağlıklı girmek isteyen herkesi şu sıralar diyet listeleri, spor programları, sağlıklı beslenme önerileri adeta esir aldı! Peki, yeni sezonu sağlıklı ve mutlu karşılamak için hem zamanınızdan hem de sağlığınızdan almayacak beslenme önerileri var mıdır? İşte işin uzmanlarından yaz aylarına girmeden sağlıklı ve pratik beslenme önerileri…



Diyetinizi esnetin!

Diyetlerde yapılan en büyük hatalardan birisi diyet listelerinde birdenbire yapılan radikal değişikliklerdir. Diyet listenizi değiştirmek istiyorsanız yapmanız gereken küçük değişiklikler ile işe başlamaktır. Değiştirmek istediğiniz bir yeme alışkanlığın mı var? Onu ele alıp yavaş bir biçimde farklı bir hale dönüştürmeye çalışın. Örneğin gazoz yerine su veya maden suyu tüketmek gibi…



El ölçüsü= porsiyon ölçüsü

Yaz ayları öncesinde dikkat edilmesi gereken en önemli adımlardan birisi yemeklerimizin porsiyonlarının boyuna dikkat etmektir. Yemeğinizi ölçmek zor bir iştir kabul ediyoruz. Ancak bunun en pratik yöntemi hiç şüphesiz elinizi kullanarak yaptığınız ölçümdür.



Hareket etmek

Yediklerinize dikkat ediyor olabilirsiniz ancak hareket ve egzersiz yapmazsanız bunun tek başına bir anlamı olmayacaktır, bizden söylemesi. Bu sebeple yaz aylarına girmeden önce kendinize iyi bir egzersiz programı oluşturmalısınız. Özellikle bahar döneminde daha fazla gün ışığının getirdiği ayrıcalıkla birlikte açık havaya çıkmak için harika bir egzersiz olacaktır.



Yeşillik tüketmeye özen gösterin

Sağlıklı beslenmeden bahsediyorsak olmazsa olmazlardan birisi de yeşilliklerdir. Çünkü özellikle yeşil sebzeler büyük bir sağlık kaynağıdır ve bundan mahrum kalmamak gerekir.



Yağ tüketin

Evet, yanlış duymadınız yağ tüketebilirsiniz! Ancak yağ derken sağlıksız ve donmuş katı yağlardan bahsetmiyoruz. Sağlıklı olan yağlar yani zeytinyağı, fındık yağı ve avokado yağı gibi yağları diyet listelerinize eklemediyseniz hemen ekleyebilirsiniz.

