Diyetten Önce Bunları Bırakın

Şeker



Vazgeçeceğiniz ilk şey, şeker kullanımını durdurmak olmalı. Hem zararlı olan hem de bağımlılık yapan şeker; hiçbir besin değeri taşımıyor. Ve kalori miktarıyla kilo alımına hatta obeziteye, kalp rahatsızlığına yol açıyor. Ben çok şeker tüketmem demeyin, en azından günde kaç bardak çay kahve içtiğinizi ve bunlarla toplamda ne kadar şeker tükettiğinizi bir düşünün. Çünkü bir küp kesme şekerde, tam 23 kalori bulunuyor. Marketlerde dolanırken ürünlerin içeriklerini okumayı alışkanlık edinin. Böylece farkında olmadan tükettiğiniz her şeyde şeker olduğunu görecek ve bir süre sonra bunlara eliniz gitmeyecek.



İşlenmiş et



Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’nün işlenmiş etleri, kanserojen olarak sınıflandırdığını hatırlatırsak; işlenmiş et tüketimini bir daha düşünebilirsiniz.



Sözde Diyet Atıştırmalıklar



Hem renk olarak size diyeti çağrıştıran paketlemeleri hem de reklam ve ambalajlarında ‘’light’’ vb. yazılarla içeriğini gözümüzde temiz yapmaya çalıştıkları sözde diyet atıştırmalıklar; aslında hiç de masum değil. Ürün etiketine baktığınızda, bu gıdaların içindeki şekeri, kimyasalları, trans yağları, şekeri ve koruyucu maddeleri göreceksiniz.



Şekerli içecekler



Şekerle tatlandırılmış yüksek kalorili içeceklerden uzak durmakta fayda var. Sağlıklı diye satılan taze meyve suları ve ‘smoothie’ ler de buna dâhil. Bu tarz içecekler kan şekerinizi hızla yükseltiyor, sonra düşürüyor…