Doğadan Gelen Şifa: Hindistan Cevizi Yağı

Peki, Hindistan cevizi yağının son dönemde bu kadar popüler olmasının sebepleri nelerdir? Hindistan cevizi yağı hangi rahatsızlıklara iyi gelir? İşte, işin uzmanlarından Hindistan cevizi yağının tüm bilinmeyenleri…



Bağışıklık Sistemini Destekler

Hindistan cevizi yağı içerisinde bulunan yağ asitlerinin büyük bir çoğunluğu, bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olan laurik asittir. Laurik asit en bilinen hali ile anne sütünde bulunur ve virüslerin, mantarların zararlı etkilerine karşı vücudu koruyan özelliği ile öne çıkar. Hindistan cevizi yağı kadar Hindistan cevizi suyu da antiseptik yani enfeksiyonu önleyici özellikte olduğundan, ağız içinin temizlenmesinde rahatlıkla kullanılabilir.



Kilo Vermeye Etkisi Nedir?

Hindistan cevizi yağı, son zamanlarda diyet yapanların listelerinde eksik etmediği bir takviyedir. Çünkü Hindistan cevizi yağının iştah kesici bir özelliği bulunur.



Kolesterol Seviyesini Düzenler

Hindistan cevizi yağı içerisinde bulunan doymuş yağlar, HDL yani iyi huylu kolesterolünü yükseltirken LDL yani kötü huylu kolesterolü ise etkisiz hale getirir.



Alzheimer

Hindistan cevizi yağı ile ilgili son dönemlerde artan araştırmalarda çıkan sonuçlara göre; Hindistan cevizi sindirildikten sonra ortaya keton cisimleri çıkıyor. Bu cisimlerin beyine enerji verebileceği ve ketonların arızalı hücrelere enerji sağlayarak çağımızın en sık görülen rahatsızlıklarından birisi olan Alzheimer rahatsızlığının semptomlarını giderebileceği, henüz kanıtlanmasa da araştırmalar sonucunda ortaya atılmış güçlü iddialardan birisidir.

