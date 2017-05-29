Doğal, Hızlı, Bakımlı

Ellerinizin sürekli olarak kurumasından mı şikâyetçisiniz? Ellerinizi nemlendirmek için kozmetik ürünlere sürekli olarak para vermek zorunda mı kalıyorsunuz? Aslında ellerinizi nemlendirmek ve yumuşacık ellere sahip olmak için dışarıdan alacağınız kozmetik ürünlere ihtiyacınız yok. Neredeyse hepimizin evinde bulunan limon, ellerinizi bakımlı hale getirecek sihirli bir doğal bakım ürünü. Nasıl mı? İşte evinizde kolayca yapabileceğiniz limonla el bakım peelingi…



Limonlu el peelingi için gereken malzemeler;



* Yarım limon suyu

*2 çay bardağı ılık su

*İkişer çay kaşığı badem yağı ve tuz



Yapılışı;

Yukarıda sayılan bütün malzemeleri bir kaba koyun ve güzelce karıştırın. Daha sonra bu karışımı ellerinize masaj yaparak yedirin (yaklaşık 10 dakika kadar uygulama yapabilirsiniz). Uygulamadan sonra limonlu el peelinginin yaklaşık 2 saat kadar elinizde beklemesi gerekir. Eğer yapmanız gereken işler varsa ellerinizi temiz bir bezle sararak da bekleyebilirsiniz. İki saatin sonunda ellerinizi yıkayın ve yumuşak bir havlu yardımıyla kurulayın. Bu peelingi düzenli olarak haftada iki kez uyguladığınızda ellerinizdeki farkı siz de anlayacaksınız.



Limonun mucizesi

Limon ile hazırlayacağınız karışımlar ellerinizde var olan çatlaklar ya da pürüzlü yüzeyi gidermede oldukça etkilidir. Aynı zamanda ellerinizi nemlendirerek yumuşak ve bakımlı olmasını da sağlar. Sadece el bakımı için değil tırnak bakımı için de limon ile hazırlanan el peelingi birebirdir.

