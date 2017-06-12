Doğal Olana Dönüş

Kimyasal Peeling yerine: Ananas ve Limon Suyu

Kimyasal peeling, çoğu kadının yaptırdığı güzellik ve bakım rutinlerinden birisidir. Bu işlemde amaç üst dış deri katmanını soymaktır ve bunun için Alfa Hidroksi Asitleri kullanılır. Peki, kimyasal peeling işlemini doğal yollardan yapmak mümkün müdür? Tadı kadar faydaları ile de bilinen ananas ve limonun mucizevî etkisi, kimyasal peeling işlemine karşı en etkili doğal yöntemlerden birisidir. Yapmanız gereken yeni sıkılmış ananas suyunun içine limondan birkaç damla damlatmak ve bir pamuk yardımı ile yüzün tamamına uygulamaktır. Beş ila on dakika bekledikten sonra ılık su ile yüzünüzü durulayabilirsiniz.



Mikro Dermabrazyon yerine: Şeker

Mikro dermabrazyon adını ilk defa duyabilirsiniz. Mikro dermabrazyon işlemi özellikle yara izlerini hedef alan bir cilt döküm tedavisidir. Kimyasal ürünler ile yapılan bu yöntem yerine cildi yavaş yavaş dökecek doğal bir ürün kullanabilirsiniz: şeker! Bu uygulama için nemli parmaklarınızı şeker kutusuna daldırın ve şekeri peeling yaparmış gibi yumuşak dairesel hareketlerle en az bir dakika boyunca cildinize uygulayın. Soğuk su ile duruladıktan sonra tampon yaparak kurulayın.



Kirpik Serumu vs Badem Yağı var!

Kirpik dolgunlaştırmak için piyasada satılan çoğu kirpik serumunun içerisinde kimyasal maddeler bulunmaktadır. Bu maddeler göz çevresinde alerjik reaksiyonlara sebep olabilir. Kirpik serumu kullanmak yerine kirpiklerinizi doğal yöntemler ile dolgunlaştırmak istiyorsanız badem yağı sizin için ideal seçim olacaktır. Badem yağı, içerdiği biyotin sayesinde tüyleri besleyen özellikte bir yağdır.

