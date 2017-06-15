Doğal Tıbbın En Yeni Gözdesi: Mür Yağı

Doğal yağların son zamanlarda özellikle bakım rutinlerimizde ne kadar popüler olduğunu söylemeye gerek yok herhalde. Her gün yeni bir yağın popüler olduğu şu günlerde adını yeni yeni duymaya başladığımız bir yağ şimdiden doğa severlerin radarına girdi: Mür yağı. Peki, nedir bu Mür yağı? Hangi rahatsızlıklara iyi gelir? Mür yağı nasıl kullanılır?



Mür, Afrika ve Ortadoğu’da yaygın olarak bulunan bir ağaçtan gelen reçine benzeri bir maddedir. Mür yağı isli, tatlı-acı kokusu ile genelde parfümler için bir taban olarak kullanılır. Ancak son zamanlarda bu yağ alternatif tıpta da kullanılmaya başlandı. Mür yağının faydalarına kısaca bakacak olursak;



*Güçlü bir antioksidandır.

* Kanser önleyici özelliğe sahiptir.

*Anti bakteriyeldir. Aynı zamanda mantar önleyicidir.

*Akne ve yara gibi cilt tahrişlerinde kullanılabilir.

*Sadece akne sorunu için değil bakımlı ve parlak görünen bir cilt için kullanılabilir. Mür yağı, çatlamış veya çizgiler oluşmuş cildi yatıştırabilir ve yenileyebilir.

* Mür yağının sakinleştirici ve rahatlatıcı bir etkisi vardır.

*Mür yağı, öksürük ve soğuk algınlığı gibi üst solunum yolları ile ilgili sıkıntıları gidermek için balgam söktürücü olarak kullanılabilir.

* Antibakteriyel özelliği sayesinde ağız enfeksiyonlarını önler.

