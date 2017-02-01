Doğanın Mucizesine İnanın: Biberiye Yağı

Özellikle doğanın mucizesini en güzel şekilde yansıttığı doğal yağlar, bu konuda sizin en güzel yardımcılarınızdan birisi. İşte doğal yağlardan son zamanlarda en popüler olanlarından birisi: Biberiye yağı. İçeriğinde bulunanlar sayesinde birçok faydası bulunan ve neredeyse her derde deva denilebilecek biberiye yağını daha yakından incelemeye ne dersiniz? İşte doğal yolla elde edilen kaliteli bir biberiye yağının faydaları…



Akne ve Sivilceleri Yok Eder

Çoğu kadının en büyük problemlerinden birisi olan sivilceli ve akneye eğilimli bir cilde en iyi gelen doğal yağlardan birisi olan biberiye yağı, birçok maske ve güzellik bakım rutininin de değişilmez maddelerinden birisidir.



Sivilceli ciltler için biberiye yağı ile maske hazırlamak isteyenler, 1 çay kaşığı biberiye yağı ve 1 tatlı kaşığı elma sirkesini karıştırarak ve hazırlanan bu karışıma pamuk batırarak sivilceli bölgeye kompres yapabilirler.



Antioksidan Açısından Zengin

Biberiye yağının her derde deva özelliği olmasının en büyük nedenlerinden birisi, içerdiği zengin antioksidanlardır. Biberiye yağının koklanması bile solunum sisteminde oluşan sorunların azalmasında yeterlidir. Ayrıca biberiye yağı ile yapılan masaj sayesinde ellerde-ayaklarda oluşan bakteri ve mantarlar da yok olur.



Baş Ağrısına Birebir

Başınız ağrıdığında biberiye yağının mucizevî etkisinden faydalanarak başınızın ağrınızı dindirebilirsiniz. Avuç içinize ya da bileklerinize birkaç damla biberiye yağı damlatarak koklayın ve baş ağrınızın hafiflediğini hissedin.



Cilt Bakımında Biberiye Yağı

Cilt bakımı için dışarıdaki özel kozmetik merkezlerine dünyanın parasını vermenize gerek yok! Biberiye yağı ile yapacağınız cilt masajı sayesinde kan dolaşımını hızlandırabilir ve hücre yenilenmesine yardımcı olabilirsiniz.

