Doğanın Mucizesine İnanır Mısınız?

Kimyasallar içeren ve neredeyse bir servet ödenen pahalı ürünlerin aksine doğadan gelen ve oldukça hesaplı bir şekilde elde edilen ürünler ile hem güzelliğinize hem de sağlığınıza katkı sağlayabilirsiniz.



Doğanın mucizesine inananların son zamanlarda sıkça kullandığı ürünlere göz attığımızda ise Hindistan cevizi yağının son zamanlarda popülerliğini koruduğunu görüyoruz. Hindistan cevizi yağının son zamanlarda hayatımızda bu kadar popüler olmasının en önemli nedenine baktığımızda ise karşımıza vücudumuzu forma sokma konusunda oldukça iddialı olması çıkıyor. Peki, beslenme rutininize Hindistan cevizi yağını nasıl ekleyebilirsiniz? İşte Hindistan cevizi yağı ile form tutmanın en basit yolları…



Bir Kaşık Hindistan Cevizi Yağı...

Hindistan cevizi yağının form tutma konusundaki iddiası iştahınızı azaltmaya yardımcı olmasından kaynaklanıyor. Diyet listelerinde yer alması demek Hindistan cevizi yağının az kalorili olması demek değildir aslında. Sonuçta Hindistan cevizi yağı da doymuş yağ içerir. Önemli olan günlük belirli bir miktarda Hindistan cevizi yağını tüketmektir. Günde bir çorba kaşığı tüketerek bu alışkanlığa başlayabilirsiniz.



Çayınıza Ekleyin

Hindistan cevizi yağını tüketmenin en kolay yanlarından birisi; sabahları sıcak su veya bitki çayınıza bir kaşık ekleyerek tüketmektir.



Yemeklerinize Ekleyin...

Hindistan cevizi yağının yemek tariflerinizde tereyağı veya zeytinyağının yerini alabileceğini düşündünüz mü? Bunu da mutlaka denemelisiniz...

