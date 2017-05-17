Doğru Bir Ofis Makyajı Nasıl Olmalı?

İş hayatında bakımlı ve trend gözükme çabası, ne giyeceğini düşünmenin yanında ikinci bir soruyu da beraberinde getirmektedir: doğru bir ofis makyajı. Her ne kadar çoğu çalışan kadın sabah evden çok erken çıkıyor olsak da, makyajını tamamlamak için mutlaka bir beş dakika ayırır. Fakat önemli olan ayrılan o az zamanda en doğru ürünleri kullanarak doğru bir ofis makyajı yapabilmektir.



İşte size ofis makyajı ile sade ve şık görünmenin, doğru bir ofis makyajı yapmanın püf noktaları…



Ofis makyajı denildiğinde doğru olan doğal görünümlü bir makyaj uygulamasıdır. Gündüz kolaylıkla kullanabildiğiniz bu makyaj türünü gerektiğinde koyu renk ruj ve şeftali tonlarında bir allık ile geceye de taşıyabilirsiniz. Bu makyaj stilinde en önemli nokta aydınlık bir cilt görüntüsüdür. Hafif bir BB krem ve renkli bir nemlendirici ile cilt renginizi eşitledikten sonra; kirpiklerinize uygulayacağınız rimel ve pembe tonlarında bir allık ile oldukça fresh ve doğal bir makyaj elde edebilirsiniz.Kırmızı bir ruj bir kadını değiştiren sihirli makyaj uygulamalarından birisidir. Özellikle ofis makyajında da sıklıkla kullanılan kırmızı rujlar, pürüzsüz bir ten ile mükemmel birliktelik sağlar. Doğal görünümlü bir ten makyajından sonra gözlerinize kalem çekebilir; allık ve bronzer kullanarak cildinizi renklendirip kırmızı rujunuzu sürerek en pratik ofis makyajlarından birisine imza atabilirsiniz. Üstelik bu makyaj; hem iş yemeğinde hem de bir toplantıda hem de ofiste masa başında iş yaparken kısacası her duruma uygun bir makyaj…