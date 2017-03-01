Doğru Fondötenle Doğru Uygulama

Peki, doğru fondöteni seçtiğinizden emin misiniz? Kadınların en çok yaptıkları hata popüler kültürün ve reklamların etkisinde kalarak cildinin tipine ve tonuna uymayan seçimler yapabilmesi. Bunun için öncelikle cilt tipinizi ve tonunuzu göz önünde bulundurarak ona uygun bir fondöten seçimi yapmanız. Rengi iyi ayarlamak için doğal ve aydınlık bir ışıkta inceleme yapmanızı öneririz.



Bundan sonraki adım ise yapı olarak doğru fondöteni seçmeniz. Cildinizin durumu ve ihtiyacına göre oluşturulmuş formüllü bir fondöten, sizi iyi bir görünüme kavuşturacaktır. Bunun yanı sıra fondötenin aplikatörü ve sizin onu yüzünüze ne ile uyguladığınız da önemli.



Eğer likit bir fondöten kullanıyorsanız, süngerle uygulama yapmanız işinizi kolaylaştırcaktır. Bunun için nemli bir sünger, pürüzsüz bir cilt ortaya çıkaracaktır. Pudra fondötenleri ise büyük ve tombul fırçalar ile uygulayabilirsiniz.



Böylelikle hem hızlı uygulama hem de kolay kullanım elde edeceksiniz.

