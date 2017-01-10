Doğru Kahvaltı, Zinde Bir Gün!

Uykudan uyanan bedeni güne hazırlamak, metobolizmayı çalıştırmak ve önünüzdeki koca bir günü enerjik geçirmek için doğru ve iyi bir kahvaltı yapmalısınız. Öncelikle kahvaltıda sıklıkla yapılan hataları bilmeniz ve ona göre bir kahvaltı programı yapmanız gerek…



İlk İş Kahvaltı!



Kahvaltıyı uyandıktan çok sonra yapmak, metabolizmanızın yavaşlamasına neden oluyor. Ve kahvaltı ne kadar geç yapılırsa, vücudumuz için gereksiz besin tüketme oranımız da o kadar artar. Yaptığınız her geç kahvaltı, gün içinde daha çok açlık hissetmenize sebep olur.



Proteinsiz Kahvaltıyı Unut



Vücut için vazgeçilmez olan protein, hem metabolizmayı hızlandırır hem de bünyeyi tok tutar. Uyku sonrasında yavaşlayan metabolizmanızı güne hazırlamak için kahvaltıda protein şart. Bu yüzden kahvaltıda bol ekmek, simit veya poğaça gibi protein içeriği düşük karbonhidratlar veya sadece meyve yemek sağlıklı bir seçenek değildir.



Sağlıklı gözüküyor diye şekerli mısır gevreklerini kahvaltıda tüketmek, tam buğday ile hazırlanmış bir kahvaltı gevreğine veya müsliye göre çok daha kısa bir zamanda acıkmanıza sebep olacaktır. Ne kadar lifli yiyecek tüketirseniz, o kadar çok tokluk hissedersiniz. Tam tahıllı ekmek, tam tahıllı gevrek, yulaf ezmesi, çiğ sebzeler gibi lif kaynaklarından uygun alternatifleri tüketmeniz sizin için faydalı olacaktır.Kahvaltı yemeniz gereken en temel öğün. Kısa sürede ayaküstü atıştıracağınız şeyler, doğru bir kahvaltı sayılmaz. Unutmayın, kahvaltıda almanız gereken kalori, günlük almanız gereken kalorinin neredeyse ¼’ünü oluşturur.Adı korkutucu gelse de yağlar, günlük beslenme düzenimizin içinde olması gereken besin öğelerindendir. Sıfır yağlı bir kahvaltı hem lezzetsiz olacak hem de doyurucu olmayacaktır. Peynir, avokado, zeytinyağı gibi sağlıklı yağlar içeren besinlerden en az biri kahvaltıda tüketilmelidir. Tereyağı gibi katı ve zararlı yağları kontrolsüz tüketmek ise kalp sağlığı açısından son derece tehlikelidir.