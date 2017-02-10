Doğru ve İyi Bir Kahvaltının Önemi

Uykudan uyanmış bir bedeni güne hazırlamak, metobolizmayı harekete geçirmek ve günü enerjik geçirmek için doğru ve iyi bir kahvaltı yapmak gerekiyor. Gece boyunca yavaşlayan metobolizma, yeni bir güne başlarken enerjiye ve hızlanmaya gereksinim duyuyor. Düşen kan şekerinin de dengelenmesi gerekiyor. Uyandıktan kısa bir süre sonra kahvaltı yapmadığınız taktirde, vücut besin alamayacağını düşünerek bir sonraki öğünde tükettiğiniz besinleri de yağa dönüştürüyor. Vücudunuzun olması gereken ritmine gelmesini engelliyor ve bu ileride sağlık sorunlarına yol açıyor. Kısacası hem sağlık hem de kendinizi iyi hissetmeniz, işlerinize konsantre olabilmenizin yolu, yapacağınız doğru bir kahvaltıdan geçiyor.



Doğru Bir Kahvaltı Nasıl Olmalı?



Yapacağınız lif yönünden zengin bir kahvaltı, gün boyunca acıkma durumunuz üzerine büyük etkiye sahip. Şekerli ve katkılı mısır gevreklerindense; yulaf ezmesini süt veya yoğurtla tüketmeniz, bu konuda size yardımcı olabilir.



Ayrıca kahvaltıda yer alacak peynir, yumurta, yoğurt, süt, füme et gibi protein kaynaklı besinler ve zeytin, zeytinyağı, ceviz, avokado gibi sağlıklı yağlar da yine lezzetli bir kahvaltı ve tokluk hissini uzatmak açısından önem taşıyor.



Ayrıca unutmamak gerek; kahvaltı öğününde çok az besin almanız, gün içerisinde enerjinizin düşük olmasına sebep olur. Bu nedenle farklı besinler tüketmek kadar, yeterli besin almak da önemli.



Her bireyde olduğu gibi çocuklar için de kahvaltı büyük önem taşıyor. Yapılan araştırmalar, doğru kahvaltı yapan çocukların okulda daha aktif olduklarını ve derslerdeki başarılarının daha yüksek olduğunu gösteriyor. Tabi ki kahvaltı olarak tüketilen poğaça vb. besinler aynı etkiyi göstermiyor. Çocukların kahvaltıda yumurta, peynir, süt vb. besinler almaları; hem hastalıklara yakalanma oranlarını düşürür hem de enerjilerinin düşmesini engelliyor. Aksi taktirde çocuklar için gerekli olan karbonhidrat, protein, yağ, vitamin ve minerallerden oluşan besin öğelerinin doğru öğünlerde yeteri kadar alınmaması; bağışıklık sistemini de zayıflatıyor, bununla beraber yorgunluk ve bitkinlik de meydana geliyor.