Doğru ve Pratik Makyaj Nasıl Olmalı?

Öyleyse bu yazımız tam size göre! Makyaj yapma sürenizi hem kısaltacak hem de sağlam ve hata payınızı da en aza indirgeyecek bilgiler, sizin için bu yazıda! İşte makyaj yapmayı kolaylaştıran bilgiler…



Fondöten

Doğru bir fondöten uygulaması, makyajın ön plana çıkmasını sağlayan en önemli adımlardan birisidir. Seçeceğiniz fondöten muhakkak ki cilt türünüze uygun olmalıdır. Örneğin kuru bir cildiniz varsa, likit veya mineralli bir toz fondöten tercihi uygunken; yağlı bir cilt için ise yağsız formüllü mat fondötenler ideal olacaktır. Karma ciltler ise likit ve sıvı fondötenleri tercih etmelidir.



Fondöteni cildinize uygulamadan önce mutlaka baz kullanmalı, bazın üzerine iki-üç damla fondöteni fırça yardımıyla ve yuvarlak dokunuşlarla teninize uygulamalısınız.



Concealer / Kapatıcı

Kapatıcı, makyajınızı bir üst seviyeye çıkaran detay uygulamalardan birisidir. Eğer kapatıcıyı fondöten ile birlikte kullanacaksanız; önce fondöten ardından kapatıcıyı kullanmalısınız. Ayrıca, kapatıcıyı gözaltında kullanırken çizgiler halinde kullanmamaya özen göstermelisiniz. Ters üçgen şeklinde uygulanan kapatıcı, sadece koyu halkaları kapatmakla kalmayacak aynı zamanda yüzünüzde lifting etkisi de yaratacaktır.



Pudra

Pudra, makyajın hem sabitlenmesini hem de gün içerisindeki parlamaları engellemesi açısından önemlidir. Pudra uygularken önce en çok parlayan yerden işe başlamalıdır. (genellikle T bölgesi) Pudrayı yüzünüzde daha iyi dağıtabilmek ve böylece kalıp görüntüsünden çıkarmak için de sünger yerine fırça tercih edebilirsiniz.



Allık

Allık uygularken yapmanız gereken en basit hareket hafifçe gülümseyerek elmacık kemiklerinizin yerini bulmaktır. Allığı doğru bir şekilde uygulamak için elmacık kemiğinizden başlayarak saç çizgisine doğru uygulayın.



Kaşlar

Kaş, yüz ifadesini belirleyen en önemli unsurlardan birisidir. En ufak bir hatayı bile kat ve kat fazla gösteren kaşlar, makyaj yaparken ekstra dikkat gerektiren noktalardan. Son dönemde oldukça moda olan daha kalın ve doğal görünümlü kaşlar ise yüz hatlarınızı daha iyi vurgular. Bu sebeple eğer kaşlarınız yapı gereği ince ve seyrekse saç renginize uyan bir kaş kalemi veya bir far ile kaşlarınızı daha dolgun hale getirebilirsiniz.

